"Un padre normal no hace eso": hombre mata a su esposa y su hijo de tres años en Santiago

“Uno de verdad debe pedirle a Dios cada día… Porque un padre que esté normal no hace eso (…). ¿Hacer eso, salir y sentarse ahí sin hablar con nadie? Ha que pedirle a Dios no caer en esa situación”.

Así lamenta un vecino la tragedia ocurrida en una habitación, detrás del llamado mercado de pulgas, en la autopista Joaquín Balaguer, provincia Santiago la madrugada del lunes 29 de diciembre, donde un hombre supuestamente le quitó la vida a su esposa e hijo de tres año a golpes con un block.

Según trascendió, las víctimas eran haitianos, así como el supuesto agresor, quien ahora se encuentra bajo investigación. Al lugar se presentaron, además, representantes del Ministerio Público.

La dama respondía a nombre de Dadú Chalisier, y su hijo como Likanson Donation. El presunto agresor es Lakan Donation, de 53 años.

La tragedia conmocionó a los residentes de la zona. Algunos contaron que cuando llegaron las autoridades a la escena del crimen Lakan estaba sentado “en medio de los dos (cuerpos). Son cosas increíbles”.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que el agresor emprendió contra su esposa y su hijo.