Marcha Verde, 9 años después: el movimiento que rompió la tolerancia a la corrupción en RD

Uno de los movimientos más trascendentales de la historia reciente de la República Dominicana cumplió nueve años el 22 de enero: Marcha Verde, que consistió en una serie de movilizaciones y reclamos contra la corrupción y la impunidad en el año 2017.

Estos reclamos fueron el resultado de una serie de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre de 2016, en los que funcionarios de la empresa brasileña Norberto Odebrecht admitieron haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en países de América Latina y África.

Esos pagos también llegaron a la República Dominicana, según el organismo de justicia estadounidense. Los empresarios de la reconocida constructora dijeron que pagaron unos 92 mil millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos dominicanos en el período comprendido entre los años 2001 y 2014.

Aunque no hay registros oficiales, algunos de sus participantes en las protestas dijeron que unas 60,000 personas marcharon en todo el país ese 22 de enero, para solicitar, puntualmente: identificación y sometimiento a la justicia de los funcionarios sobornados en el caso Odebrecht, recuperación del dinero y sometimiento a la justicia de los ejecutivos de la empresa brasileña, entre otros reclamos.

Miles se manifestaron en el año 2017 en Marcha Verde.

El periódico Hoy consultó a varios expertos en temas políticos y sociales, así como a algunos de los participantes de la Marcha Verde, para conocer y recordar esa productiva manifestación de masas.

“Al ser un caso internacional, no era fácil ignorarlo ni archivarlo. A eso se agrega que el Partido de la Liberación Dominicana llevaba muchos años gobernando (con casos de corrupción acumulados) y había una oposición, que encarnaba en ese momento el Partido Revolucionario Moderno, con ansias de volver al poder. El disgusto con la corrupción se alojó así en la clase media. Marcha Verde fue un movimiento de clase media”, dijo la politóloga Rosario Espinal.

Pero la periodista Altagracia Salazar, una de las miles de personas que participaron en Marcha Verde, recuerda que también se debió a la inacción del entonces gobierno de Danilo Medina ante ese hecho. “Usted recordará la frase aquella, que ya es famosa: ‘¿cuál corrupción?’”. Salazar reconoce que Marcha Verde, como movimiento social, tuvo mucho de espontáneo, pero apuntó que con la desaparición de la consigna también se van las manifestaciones.

“Yo me río mucho porque algunas personas me preguntan por qué no hay más Marcha Verde. En Oriente Medio nadie pregunta por qué no hay otra Primavera Árabe; y en Estados Unidos nadie pregunta dónde están los acampados de Wall Street. Y en España, donde hubo un movimiento social importante, nadie lo pregunta. Creo que hay mucha mala fe de la gente que reclama que la Marcha Verde vuelva. Creo que nosotros podemos tener movimientos sociales importantes, pero no creo que nadie pueda revivir lo que ocurrió en reacción a un determinado momento. Lo que sí estoy segura es que el pueblo dominicano tiene la capacidad de movilizarse, y si volvieran a ocurrir situaciones similares, de igual manera lo hará”, explicó la periodista.

Del mismo modo, la activista social María Teresa Cabrera detalló cómo la indignación provocó un sufrimiento en la ciudadanía que, a su vez, desencadenó una explosión social y que, con Marcha Verde, el país se sobrepuso a las críticas del gobierno y logró cambiar el contexto político y social de la República Dominicana.

“Si hoy estamos viendo gente con poder económico, político y militar sentada en el banquillo de los acusados, tiene que ver con ese movimiento que se generó en la sociedad dominicana”, aseguró Cabrera. “¿Por qué ahora no se ha logrado poner en escena? Hay que entender los movimientos. Se puede generar una diversidad de factores y circunstancias que hacen que un elemento que aparezca sea como el que encienda, pero después de la Marcha Verde se generó un proceso de desmovilización, porque los movimientos sociales por definición son efímeros”, explicó.

“Yo no tengo dudas de que, con paciencia, podremos generar un movimiento tan grande, tan contundente como el de la Marcha Verde, porque aquí hay razones de más para hacer un movimiento; para que la gente se movilice, para que la ciudadanía reclame mayores esfuerzos por construir una República Dominicana realmente democrática, plenamente, con políticas públicas que redistribuyan mejor la riqueza, generen equidad y justicia social”, consideró la activista.

Del mismo modo, el comunicador, activista social y autor del libro Marcha Verde: apuntes para la Historia, Jhonatan Liriano, consideró que todos los procesos de persecución de la corrupción administrativa que se han iniciado desde el 2020 a la fecha son el resultado de las manifestaciones ciudadanas de Marcha Verde.

“Nunca antes el país había llevado a la justicia casos como los que se están conociendo, en los que se está recuperando dinero robado y se están aplicando sanciones a figuras del más alto nivel político, incluyendo a familiares de un expresidente de la República”, dijo Liriano. La gente exigió el fin de la impunidad, y con los expedientes, la recuperación de activos y las sanciones se materializa ese reclamo, señaló el comunicador.

Sin embargo, aseveró que los movimientos sociales no son estructuras fijas ni eternas. “Son movimientos, expresiones circunstanciales que siempre están abiertas a reeditarse o transformarse. Después de Marcha Verde, la tolerancia ciudadana a la corrupción se ha reducido y el Ministerio Público dejó de ser un comité de trabajo del partido de gobierno. Sus aportes deben mantenerse y servir de ejemplo para quienes vean la necesidad de usar las calles para generar cambios sociales e institucionales en cualquier área que sea necesaria”, subrayó Liriano.