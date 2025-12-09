Horarios de expendio de bebidas alcohólicas en Navidad 2025: lo que podrás (y no podrás) hacer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó cuáles son los nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas por motivo de la Navidad a partir de este martes 10 de diciembre.

A continuación te mostramos cuáles son las modificaciones en el horario, a quiénes aplica y a quiénes no.

¿Qué cambia desde mañana?

De acuerdo con la resolución anunciada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, los nuevos horarios para discotecas, bares, clubes, restaurantes, centros de eventos, piano bares y casinos serán:

Domingo a jueves: hasta las 3:00 a. m.

Viernes y sábado: hasta las 4:00 a. m.

Anteriormente el horario era de 8:00 de la mañana hasta la 12:00 de la medianoche, por lo que los dominicanos tendrán tres y cuatro horas de gracia navideña.

Además, no habrá límite de horario en la madrugada del 25 de diciembre de 2025 ni del 1 de enero de 2026, como ha ocurrido en años anteriores durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

¿A quiénes no aplica la ampliación?

La disposición no modifica los horarios de:

Colmados

Colmadones

Cafeterías

Car wash

Parques mecánicos

Parques acuáticos

Tiendas de licores

Estos establecimientos deberán continuar operando todos los días hasta las 12:00 de la medianoche, tal como establece la Resolución ESP/001-2022.

Supervisión y sanciones

Raful informó que el cumplimiento del horario será supervisado por la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con apoyo de la Policía Nacional.

Las violaciones podrían derivar en cierres temporales o definitivos, además de la cancelación de licencias.

Más seguridad en las calles

La ministra agregó que, de cara a las festividades, el Gobierno ha duplicado la presencia policial y militar, superando los 27 mil agentes desplegados en todo el país, monitoreados de manera permanente para reforzar la seguridad ciudadana.

La resolución tendrá vigencia hasta el 5 de enero de 2026.