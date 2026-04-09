Hospital Hema inaugura áreas clínicas y emergencia

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Puñal, Santiago.- El Hospital Especializado de Medicina Avanzada (Hema) anunció ayer la apertura de nuevas áreas clínicas como parte de su Fase 3, incluyendo el servicio de emergencias, con la que la institución marca un paso decisivo hacia la consolidación de su operación hospitalaria integral.

Este avance forma parte de un modelo de implementación progresiva iniciado tras su inauguración en diciembre de 2025, diseñado para poner en funcionamiento cada servicio bajo estrictos estándares internacionales de calidad, seguridad del paciente y eficiencia operativa.

El doctor Carlos Almonte, director médico de Hema, destacó que el centro fue diseñado como una infraestructura de alta complejidad, con una capacidad proyectada de 179 camas hospitalarias y 80 consultorios especializados. Además, señaló que la institución generará más de 1,100 empleos directos, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del sistema de salud nacional.

De su lado, el presidente del Consejo de Administración, Carlos Cabrera, recordó que en su primera etapa Hema priorizó la habilitación de servicios ambulatorios, incluyendo consultas especializadas, diagnóstico por imágenes y laboratorio clínico, estableciendo así una base sólida.

Con la incorporación del servicio de emergencias y nuevas unidades clínicas, el hospital garantiza una mayor continuidad en la atención médica.