PHD reafirma apoyo a Luis Abinader, pero exige cargos en la administración pública

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Partido Humanista Dominicano (PHD) reafirmó este miércoles su respaldo al gobierno del presidente Luis Abinader, aunque admitió una creciente presión interna de sus dirigentes para que la organización sea tomada en cuenta con posiciones dentro del aparato estatal, tras haber sido aliada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones generales de 2016, 2020 y 2024.

El presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, expresó su satisfacción con la gestión que encabeza Abinader en este segundo período de gobierno y valoró de manera positiva la administración del PRM.

No obstante, Goris manifestó su profunda preocupación porque, a pesar del apoyo político sostenido durante más de una década, el PHD no ha sido tomado en cuenta para ocupar cargos en el gobierno.

Goris recordó que desde el año 2015 los dirigentes del PHD se integraron de manera firme al proyecto político que permitió desplazar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y llevar al PRM al gobierno, por lo que considera justo que esa militancia sea reconocida.

“El Partido Humanista Dominicano aprueba y respalda la gestión del presidente Abinader, pero entiende que sus dirigentes deben ser incorporados al tren gubernamental para contribuir en la formulación de políticas públicas y acceder a oportunidades de empleo que merecen por su lealtad y trabajo político”, sostuvo.

El dirigente político reveló que recientemente ganó un proceso interno con el 93 % para continuar en la presidencia del PHD para el período 2025-2029, y que esa misma base partidaria le exige respuestas concretas.

“Los dirigentes me están presionando para que sean tomados en cuenta en el gobierno, y hasta ahora no he encontrado una solución satisfactoria. Nunca he participado en la administración pública ni he podido gestionar empleos para nadie”, confesó Goris.

Finalmente, el presidente del PHD hizo un llamado respetuoso, prudente y sincero al presidente Luis Abinader y al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, a quienes definió como aliados políticos estratégicos, para que atiendan las demandas de los dirigentes humanistas y se fortalezca la alianza de cara a los retos políticos y sociales del país.