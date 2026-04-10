Inversión
Hospiten anuncia construcción de un hospital en Punta Cana
Punta Cana, La Altagracia. – En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, Hospiten anuncia la construcción de Hospiten Punta Cana, un moderno hospital diseñado para ofrecer atención médica integral con tecnología de última generación en un entorno sostenible, con una inversión superior a los RD$4,500 millones.
En un área de más de 11.000 m², contará con 68 habitaciones de hospitalización, 23 consultorios, 16 boxes de urgencias, 8 boxes de UCI y un bloque quirúrgico de última generación con tres quirófanos, incluyendo uno híbrido con sistema avanzado de imagen con hemodinamia.
El proyecto fue presentado por Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten, y generará 300 empleos en la fase de construcción y permitirá la contratación de 250 profesionales entre personal sanitario y administrativo.
Hospiten Punta Cana busca ofrecer atención médica de calidad, con tecnología avanzada como TAC espectral, resonancia magnética asistida por IA, sonografía 4D con IA, mamografía 3D y quirófanos de cirugía mínimamente invasiva, garantizando estándares internacionales de excelencia. El centro se construirá con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo generación de energía renovable, materiales de bajo impacto y construcción industrializada. Se prevé alcanzar certificaciones LEED Zero, Well Platinum y Net Zero, además del Joint Commission Internacional (JCI) Quality Approval.