Hoy solo chubascos y menos calor; olas altas

El vaticinio para hoy es de ambiente estable en casi todo el país, cielo despejado y soleado. No obstante, desde temprano y en el transcurso de la tarde, ocurrirán chubascos aislados y pasajeros en poblados de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, por la incidencia del viento del noreste, el calentamiento diurno y la orografía.

El pronóstico del Instituto de Meteorología igual indica que las temperaturas continuarán frescas, más frías en montañas y valles, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblina.

En la costa Atlántica, recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná). Para el resto de la costa y toda la Caribeña, navegar con precaución cerca del perímetro costero.