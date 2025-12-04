En Las Casitas de San Luis la materia fecal está acabando con los residentes

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La escasez de drenaje pluvial convierte las calles del sector Las Casitas, del Distrito Municipal San Luis, en un verdadero río de aguas negras con presencia de materia fecal, según denunciaron los residentes.

Explicaron a periodistas de Hoy Digital, durante la serie especial «Hoy en tu barrio», que el fuerte hedor que emana de las aguas residuales representa, cada día, condiciones antihigiénicas y un riesgo creciente de enfermedades.

«Las cloacas no están terminadas. Mire cómo brota el agua de las cloacas. Entonces tenemos la materia fecal encima, y eso hace mucho daño a la salud de nosotros y de nuestros niños», manifestó Geraldo Cabrera.

«No aguantamos el bajo (mal olor), bajo a las 12, a la 1… a ninguna hora estamos en paz, tranquilos en la casa. Cuando creemos que estamos respirando aire puro, estamos respirando el mismo bajo a materia fecal», agregó Serbia Reyes.

Aguas negras fluyen libremente por las calles del sector Las Casitas.

Los moradores aseguran que la situación empeora cuando llueve y que, durante años, la han soportado sin recibir respuesta ni auxilio de las autoridades de la Junta Municipal de San Luis ni de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

«Yo también estoy que la mier*** se me mete casi a la casa. Cuando llueve, esa agua se entra toda para la casa. Yo no aguanto más; si tuviera dinero, ya me hubiese mudado de aquí», declaró Inés de Jesús.

Otro de los comunitarios de Las Casitas, identificado como Tito Pinales Ramírez, agregó: «El bajo no nos deja ni dormir. Estamos abandonados. Aquí lo que tenemos es problema, bajo, muchas cloacas abiertas… la mierda acabando con nosotros. Aquí no hay nadie que nos defienda».



Dengue y alergias, entre las enfermedades que más afectan a la comunidad

Por su parte, Adela Díaz señaló que los más afectados por las aguas negras son los niños y los envejecientes, quienes sufren constantemente de gripe, alergias y otros padecimientos.

«Yo hablo en nombre de la comunidad, que estamos afectados con gripe, fiebre, enfermedades de la piel. Los más afectados son los niños, los envejecientes, todo el mundo. Por aquí hay casos de dengue que no se reportan», dijo Díaz, mientras suplicaba: «Yo quiero que vengan en auxilio de esta comunidad».

«Están todos los niños enfermos, muchos adultos enfermos con rasquiña, por el agua de cloaca que pasa», añadió Tito Pinales Ramírez.

«Nos tienen en el olvido»

Los comunitarios expresaron sentirse abandonados y clamaron a las autoridades, en especial al presidente de la República, Luis Abinader, para que acudan en su ayuda.

«Tenemos aguas negras, contaminación ambiental. Queremos que nuestro presidente y nuestro síndico ayuden», imploró Mirian Díaz.

Entretanto, Serbia Reyes advirtió que, si no obtienen respuesta a sus reclamos, los residentes de Las Casitas saldrán a las calles a protestar.

«De no solucionarlo, vamos a salir a las calles a protestar para que nos arreglen esto aquí a nosotros, porque ya estamos cansados de ir a la prensa, al ayuntamiento, a todas partes, y nos dan un calmante, que si vienen… y nunca vienen. Si no nos arreglan este sector, estamos dispuestos a salir a la calle a quemar gomas», afirmó Reyes.

Continuó: «Muchos niños enfermos. Aquí no pasan vehículos, estamos abandonados… Estamos olvidaos por el Gobierno y por todos los síndicos que han pasado por aquí. Estamos pidiendo ayuda para que nos resuelvan este problema de esta cloaca que tenemos al frente de nuestra casa».

