En Las Casitas, de San Luis, sobreviven entre el miedo y la delincuencia

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Transitar por el sector Las Casitas, del Distrito Municipal San Luis, a cualquier hora del día, se ha convertido en el principal temor de sus habitantes. Según denuncian, la falta de espacios deportivos y el escaso patrullaje policial han transformado las calles de esta barriada en un terreno propicio para la delincuencia.

«Los robos nos están afectando mucho; hay gente que se ha tenido que mudar de por aquí. A las 8 de la noche hay que tener las puertas (de las casas) cerradas, lo más tardar. A los niños recogerlos temprano, porque es insoportable «, aseguró a periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio», Adela Díaz, reflejando en su rostro la angustia que le provoca esta problemática.

«El barrio padece de patrullaje policial… muy poca la asistencia que tenemos en ese aspecto», agregó Iris Mendoza.

Por su parte, Duany Núñez, quien además de ejercer como reportero gráfico se dedica a la organización de eventos, relató haber sido víctima de la ola delictiva que afecta al sector Las Casitas. Contó que, meses atrás, unos desaprensivos penetraron a su almacén y se llevaron varios productos y electrodomésticos que tenía guardados en el lugar.

Duany Núñez, residente en el sector Las Casitas, del Distrito Municipal San Luisperiódico Hoy

«Yo veo (el patrullaje policial) muy lento, porque meses atrás yo tenía un almacencito y se metieron ahí; me llevaron una gran cantidad de electrodomésticos y de artículos de trabajo», declaró el comunitario.

De igual forma, Mártires Montero señaló que todos los fines de semana los residentes del sector Las Casitas se ven impedidos de dormir, debido al alto volumen de la música que colocan algunas personas durante la realización de fiestas clandestinas o “teteos”.

«Aquí nadie pega los ojos. A veces pelean, aquí ha visto hasta tiros. Entonces, hay que cuidarlo porque a veces usted se acuesta en su casa y cuando vine a ver, puede pagársele un tiro, ahí acostado en su casa», dijo Montero.

La solución que proponen

Los comunitarios del sector Las Casitas, del Distrito Municipal San Luis, consideran que, si existieran más centros deportivos, los jóvenes y niños tendrían dónde practicar voleibol, baloncesto o jugar pelota, y eso contribuiría a combatir la creciente inseguridad en la zona.

«Si hay canchas, los muchachos se involucran; entonces tienen donde practicar voleibol, baloncesto, pueden jugar pelota y eso ayuda a que la delincuencia se aplaca en sectores como este», expresó Duany Núñez.

Seguir leyendo: Delincuencia, costo de vida y apagones, preocupan población

En tanto, Geraldo Cabrera comentó que incluso cuentan con un terreno disponible para construir el multiuso que tanto anhelan, pero carecen de lo más importante: los recursos económicos.

«Tenemos el terreno disponible para hacer un multiuso. La alcaldesa nos lo prometió, pero su presupuesto es muy poco. Queremos una ayuda del Gobierno central», expresó Cabrera, al tiempo de destacar: «Aquí el Gobierno fabricó apartamentos, donde viven más de 700 familias, y la escuela no nos da abasto. Tenemos muchos niños y tenemos que enviarlos a otros lados y pagar transporte escolar, y los recursos no nos dan».

Ademas, exhortó a la Policía Nacional y a los distintos organismos castrenses a incrementar el patrullaje en la barriada, perteneciente al Distrito Municipal San Luis.

«Estamos pidiendo, también, el patrullaje policial para combatir la delincuencia. Casi es muy escaso el patrullaje policial por aquí, y los delincuentes tomante terreno, nos roban», pronunció Cabrera.

Geraldo Cabrera, residente en el sector Las Casitas, del Distrito Municipal San LuisPeriódico Hoy

Un llamado al Presidente

Los residentes del sector Las Casitas, además, extendieron su llamado al presidente de la República, Luis Abinader.

«Nosotros le hacemos un llamado al Presidente para que venga en auxilio de esta población que ha crecido el doble», suplicó Rosa Montero.

Continuó: «Necesitamos más canchas para que los niños tengan en qué entretenerse. También necesitamos un multiuso, que se lo solicitamos a la alcaldesa (Wendy Noribel Cepeda Polanco), quien se comprometió en este 2026 a trabajar en ese multiuso para que los niños y la población tengan algo en qué prepararse, porque lamentablemente, la situación que estamos viviendo va cada día de mal en peor: mucha violencia, muchos niños sin ayuda».

Cómo anda la seguridad ciudadana, según las autoridades

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó que el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público ha fortalecido la prevención del delito, así como el desmantelamiento de puntos de drogas y bandas criminales.

Indicó que, como resultado de los operativos, en menos de un mes se puede citar:

· 18,470 personas depuradas.

· 204 detenidos.

· 22 allanamientos realizados.

· 18 órdenes judiciales ejecutadas.

· 3,476 verificaciones biométricas.

· 20 armas de fuego incautadas.

· 33 armas blancas decomisadas.

· 8 balanzas y 7 radios incautados.

· Más de 49,000 gramos de drogas incautadas en localidades como Cambita, Madre Vieja, Quita Sueño, Barsequillo y La Jeringa.

Homicidios a la baja

La ministra Faride Raful informó que, según el mapa de calor delictivo, la tasa acumulada de homicidios se sitúa en 8.08, con 28 provincias por debajo de un dígito y solo 6 por encima. Estas cifras representan una mejora significativa en comparación con tasas registradas en periodos anteriores.

Faride Raful , minitra de Interior y PolicíaFuente externa

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, habló al término de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta sobre el Plan de Seguimiento a la Seguridad Ciudadana, celebrada el lunes 1 de diciembre pasado.