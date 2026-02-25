¿Tienes la licencia vencida? Cuándo sí te pueden multar y cuándo no por el proceso del INTRANT

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que los conductores con licencias de conducir vencidas no serán multados durante los chequeos rutinarios de verificación de documentos, como parte de una medida transitoria mientras se habilita el proceso de renovación.

“Por instrucciones del general Pascual (Cruz Méndez, director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre) y sobre todo de lo que él tuvo en la mesa. Ellos ahora están mandando y lo están reafirmando nuevamente, por tercera vez, un comunicado, y el subdirector a nivel nacional, para que las personas que tengan la licencia vencida y pasen por un chequeo rutinario, en una evaluación de papeles, sean contempladas una prórroga hasta el día 2 (de marzo)”, comunicó Otniel Salcedo, director de Gabinete del Intrant, al ser consultado por periodistas de Hoy Digital sobre el tema.

Continuó: “Ahora, personas que estén o que hayan infringido la ley se les tiene que poner su fiscalización, no por renovación de licencia, sino por lo que se infringió la ley”.

Asimismo, Salcedo precisó que la renovación del documento no es obligatoria, siempre y cuando no esté próximo a vencerse.

“Lo correcto es que la población vaya y renueve. Por el tema de lo que va a traer la licencia: la licencia por punto, poder más seguridad, porque, para que tú sepas, aquí hay lugares clandestinos que tienen muchos años que han sido objetos de falsificación”, dijo.

¿Oficina cerras?

El funcionario, además, negó que las oficinas de la institución hayan paralizado el servicio de emisión de licencias y explicó que, en estos días, se está dando prioridad a representantes del sector transporte público y privado.

“Cuando se lanzó la licencia, lo que se hizo fue un acuerdo interno con gremios para capturar los datos, y nosotros tenemos el listado como institución, por ejemplo, de empresas del sector choferil para, de una u otra manera, luego del presidente, que se le va a emitir el carnet, y se ha estado capturando los datos en el ejercicio de todas las pruebas en esta semana para no llevar a la población”, afirmó.

De igual forma, señaló que, por primera vez en 20 años, el Estado dominicano tiene el control del software del sistema, el cual se encontraba en manos de la empresa Dekolor.

“Esa empresa tenía 20 años ahí en la principalidad, lo que administraban la data de todos los dominicanos; ahora el gobierno tiene la data en sus manos. Era un tema de seguridad nacional y la población tenía que entender que en cinco días se ha hecho todo lo posible para tener completamente el control a nivel nacional”, pronunció.

“La gente quiere crear un caos con algo que lamentablemente no es así. Entonces también hay personas que se han dado la tarea de que ellos han pagado el oferente que salió, que ya nosotros tenemos esa información. Ya han ido a buscar una renovación de licencia para sacar un préstamo”, añadió.