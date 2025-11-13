Hoy lloverá en zonas del este y del norte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Chubascos dispersos tocarían esta mañana la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, en Duarte y Hermanas Mirabal, mientras el resto del país permanecería con nubes dispersas y sol.

El vaticinio del Instituto de Metorología prevé que esta tarde, la interacción del viento con la orografía generará otros chubascos hacia San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi.

En la costa atlántica, recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, y en las costas de Pedernales, por viento y olas anormales.

Mañana sobre todo en la tarde el organismo vaticina nubosidad asociada al sistema frontal, previsto a acercarse al norte, q ue incrementaría las precipitaciones sobre provincias de la costa del Atlántico, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, y en áreas de Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal.

También impactarían a Sánchez Ramírez, Monte Plata y Santo Domingo con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Por otra parte, las temperaturas experimentarán un descenso gradual, debido a la incidencia del viento del noreste.