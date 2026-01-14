Hoy ocurrirán lluvias aisladas en las provincias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en sectores de La Altagracia, Monte Plata, El Seibo, La Romana, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y Samaná.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las precipitaciones ocurrirán en horas de la mañana y en el transcurso de la tarde, debido a efectos de de vientos del este.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que seguirán bajas, debido a la época del año y al flujo de viento fresco del noreste, en especial en zonas montañosas y en los valles del país, donde podrían ocurrir neblinas, sobre todo en las primeras horas de la mañana.