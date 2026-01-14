Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Bajas temperaturas

Hoy ocurrirán lluvias aisladas en las provincias

Meteorología prevé que seguirán bajas, debido a la época del año y al flujo de viento fresco del nores

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en sectores de La Altagracia, Monte Plata, El Seibo, La Romana, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y Samaná.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las precipitaciones ocurrirán en horas de la mañana y en el transcurso de la tarde, debido a efectos de de vientos del este.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que seguirán bajas, debido a la época del año y al flujo de viento fresco del noreste, en especial en zonas montañosas y en los valles del país, donde podrían ocurrir neblinas, sobre todo en las primeras horas de la mañana.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
