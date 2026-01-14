Bajas temperaturas
Hoy ocurrirán lluvias aisladas en las provincias
Meteorología prevé que seguirán bajas, debido a la época del año y al flujo de viento fresco del nores
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en sectores de La Altagracia, Monte Plata, El Seibo, La Romana, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y Samaná.
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las precipitaciones ocurrirán en horas de la mañana y en el transcurso de la tarde, debido a efectos de de vientos del este.
En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que seguirán bajas, debido a la época del año y al flujo de viento fresco del noreste, en especial en zonas montañosas y en los valles del país, donde podrían ocurrir neblinas, sobre todo en las primeras horas de la mañana.