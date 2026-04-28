Huelga en el Cibao termina sin acuerdos: ¿qué advirtieron a las autoridades?

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. - La huelga que por 24 horas convocaron un conjunto de organizaciones populares concluyó este martes a las 6 de la mañana, sin que se hayan producido reuniones o acuerdos entre sus organizadores y las autoridades gubernamentales.

El paro de labores, que fue catalogado como “exitoso” por los máximos voceros del movimiento, Guanchy Compres del Grupo Los Peregrinos de Moca y José Mercado del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, quienes expresaron a este medio que, a pesar de la indiferencia de las autoridades del gobierno, la lucha continuaría.

Mercado anunció que para el 27 de mayo se llevará a cabo una asamblea regional, en donde se tomarán acciones mucho más contundentes, las cuales buscarían que las autoridades le cumplan a la población con las demandas planteadas durante el pasado movimiento huelgario.

Sin embargo, el citado dirigente adelantó que durante todo este tiempo previo al 27 de mayo se estarán llevando a cabo marchas hacia oficinas gubernamentales, piquetes, volanteos en la ciudad, concentraciones barriales, visitas a los medios de comunicación y otras.

En Las Lagunas, Villa Trina y Juan López, Moca, suspendieron jornada con una marcha.

En estas localidades, los grupos convocantes de la huelga de este lunes suspendieron la huelga con una marcha que culminó en la comunidad de Juan López, en donde, al igual que en San Francisco de Macorís, no hubo reunión ni nada con las autoridades, aunque también consideraron la jornada como “exitosa”.

De acuerdo con Guanchy Comprés, del Grupo Los Peregrinos, el cierre casi en su totalidad de estos tres municipios, más la marcha caravana al final de este lunes, fue una demostración de que los comunitarios se encuentran insatisfechos con las actuales autoridades.

La decisión fue tomada de manera preventiva tras recibir informaciones de que personas no allegadas al movimiento estarían intentando provocar desórdenes, con la intención de hacer daño y atribuir la responsabilidad a los convocantes, afectando así la imagen de una protesta que, según Comprés, se desarrolló de manera cívica y organizada.

Dijo el citado dirigente popular que el llamado a huelga registró un respaldo superior al 95 %, evidenciando el firme rechazo de las comunidades a la construcción de un muro que bloquearía el acceso a Juan López por el cruce de Chero.

Los organizadores destacaron además el carácter apartidista del movimiento, señalando que en la jornada hubo presencia de representantes de distintas corrientes políticas, lo que reafirma que esta causa responde a un interés colectivo y no a fines particulares.