Rechazan minería, exigen 5 % PIB para salud, no desalojos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En un plantón frente al Palacio Nacional y un parón por 24 horas en San Juan, San Francisco de Macorís, parte baja de Moca y otras localidades del Cibao, La Coordinadora Popular Nacional (CPN) se manifestó contra la minería destructiva, en defensa del agua, el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud y reforma a la seguridad social digna.

En Día Nacional de la Rebeldía, en conmemoración del 61 aniversario de la Batalla del Puente Duarte, en medio de la revolución democrática de abril de 1965, representantes de la CPN exigieron al presidente Abinader y al gobierno escuchar la voz del pueblo, que rechaza la exploración y explotación de minas en las cordilleras Central y Septentrional.

Para la CPN “las luchas por las libertades democráticas y la justicia social encarnadas por la revolución de abril, son los mismos reclamos que hoy, 61 años después seguimos demandando los sectores populares y las mayorías nacionales movilizadas por nuestros derechos”.

“Reclamamos al presidente Abinader y al gobierno que respondan las demandas de las comunidades que en el Día Nacional de la Rebeldía, se han visto obligadas irse a la huelga general en las provincias, municipios y distritos de San Juan, San Francisco de Macorís, parte baja de Moca, Juan López, Villa Trina, Las Lagunas, Licey al Medio, Canca La Reyna, Navarrete y otras comunidades del Cibao, contra la minería destructiva, en defensa del agua, la salud, servicios de calidad, la soberanía nacional y la solución de la deuda social acumulada del Estado con estas poblaciones”.

Demandaron un 5 % del PIB para el sector salud, la eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de Fondos de Pensiones (AFP), pensiones y seguro médico para trabajadores cañeros, libertad sindical, no tocar la cesantía y eliminar los privilegios de los ricos, y no cargar la actual crisis inflacionaria y el aumento de los combustibles sobre los sectores populares y la clase media”.

La CPN “exigió la cancelación del Proyecto de Vertedero en la comunidad de Los Aguacates, distrito municipal de La Cuaba, municipio de Pedro Brand, así como el saneamiento protección de los ríos Ozama e Isabela y otros afluentes del Gran Santo Domingo, viviendas dignas para todas las familias y el cese inmediato de todas las expropiaciones y desalojos abusivos tanto urbanos como rurales”.

Se manifestaron en contra de los abusos policiales, la represión y la criminalización de la protesta social, como ha sucedido últimamente.

La CPN considera que, al reclamar los derechos de la población trabajadora, las mujeres, niñas, niños jóvenes, envejecientes, dominicanos de ascendencia haitiana “damos continuidad a las aspiraciones democráticas de la revolución de abril y la Batalla del Puente Duarte “que hoy conmemoramos como Día Nacional de la Rebeldía, porque tenemos derechos a vivir con dignidad, en un ambiente sano, sin violencia y sin miedo, por los que dieron sus vidas los héroes de Abril”.

Desde la provincia de San Juan, se informó que el paro de actividades por 24 horas se cumplía casi en totalidad, en franca demostración del rechazo de la población a la explotación de Mina en Romero, porque contaminaría las aguas que dan vida en el Sur.