Huracán Melissa, cólera, elecciones canceladas y una intervención en debate

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

A finales de septiembre de 2025, cuando en el extenso túnel de oscuridad política, económica y social que vive Haití, lo que algunos consideraron una pequeña luz de esperanza se apagó poco más de un mes después en la nación más pobre del continente americano.

Pero antes, hagamos un recuento: dos días antes de que se cumpliera la fecha de la salida de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, una decisión que había sido anunciada un mes antes por el presidente keniano William Ruto, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una fuerza compuesta de 5,550 efectivos, compuesta por 5,500 miembros uniformados, entre militares y policías, y 50 civiles, para frenar las bandas armadas que controlan Haití.

La decisión fue aplaudida por la República Dominicana, que además calificó la acción del organismo internacional como un éxito diplomático local, cuyo objetivo es lograr orden y seguridad de aquel lado de la frontera. El presidente Luis Abinader dijo en un mensaje que “República Dominicana se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región”.

Celebró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza, apropiadamente llamada, Fuerza de Supresión de Pandillas”.

“Trabajaremos por una acelerada transición de la MSS a la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití y, en ese sentido, le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso”, enfatizó.

Azote de Melissa

Sin embargo, los hechos posteriores han acentuado aún más la crisis en la que está sumergida Haití desde el potente terremoto de 2010: en la semana del 27 al 31 de octubre de 2025, la tormenta tropical Melissa, y posteriormente huracán de categoría 5, devastó las zonas del extremo sur, dejando, sin confirmar, 43 personas fallecidas y daños estructurales todavía por cuantificar.

Resurge el cólera

Cuando Haití aún no enterraba a sus muertos y secaba el agua que había dejado Melissa, resurgió el cólera, una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae; y representa una amenaza para la salud pública en todo el mundo, evidenciando desigualdades y falta de desarrollo social y económico, según la Organización Mundial de la Salud(OMS).

Hasta mediados de 2025, en Haití había cerca de 3,000 casos sospechosos de cólera, de acuerdo con los registros de la OMS. Sobre el particular, el ministro de Salud de esa nación, Sinal Bertrand, dijo que “las medidas prioritarias se centran en las zonas más afectadas e incluyen el envío de ayuda de emergencia a las poblaciones damnificadas del Gran Sur y el apoyo a las infraestructuras sanitarias dañadas”.

Haití sumergida en la crisisFuente externa

Elecciones canceladas: ¿y la seguridad?

Ahora, a poco más de una semana para que en Haití se celebraran elecciones, que originalmente estaban pautadas para el 15 de noviembre de 2025, las autoridades de esa nación cancelaron los comicios.

El Consejo de Transición Política (CTP) y el Consejo Electoral Provisional (CEP) reconocieron formalmente su incapacidad para celebrar elecciones en este mes, lo que mata la esperanza de la población haitiana de tener un gobierno constitucionalmente electo.

Consultado por el periódico Hoy sobre el tema, el excónsul general de Haití en la República Dominicana y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraison, expresó que esa fecha nunca fue oficial, sino que fue una "fecha definitiva", impulsada por el CTP, pero sin el respaldo formal del Consejo Electoral Provisional (CEP).

Según Paraison, ni siquiera se había completado el proceso de preparación necesario, lo que hace evidente que las condiciones no están dadas para llevar a cabo las elecciones en esa fecha.

El exdiplomático también destacó que el proceso electoral aún está en consulta, especialmente con los partidos políticos y actores de la sociedad civil, y enfatizó la exclusión de la diáspora haitiana de este proceso. A pesar de la publicación reciente del decreto electoral, Paraison señaló que aún no se tiene acceso al formato completo, lo que evidencia la falta de transparencia y participación en la elaboración del proceso.

Subrayó que la prioridad en Haití es garantizar la seguridad para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad. “Primero tendríamos que ocuparnos de la seguridad, que es la prioridad, para lograr una mayor participación en Haití”, dijo, como primera fase del proceso.

Aunque la fecha tradicional para el traspaso de poder es el 7 de febrero, las circunstancias actuales podrían llevar a que se postergue hasta mayo, como ocurrió durante el mandato de Martelly. En cualquier caso, la prioridad debe ser primero la seguridad y luego llevar a cabo las elecciones municipales, legislativas y presidenciales, acotó.

William CharpentierFuente externa

El periódico Hoy también preguntó al coordinador del Movimiento Nacional de los Haitianos, William Charpentier, para conocer su posición sobre la cancelación de las elecciones haitianas.

Consideró que la decisión de cancelar las elecciones en 14 municipios de Haití fue “sabia y oportuna”, al entender que en ese país no existen las condiciones mínimas para realizar comicios de ningún nivel.

Dijo que las bandas armadas continúan teniendo control de gran parte del territorio y que la inseguridad y la violencia no han sido superadas, lo que hace inviable cualquier proceso electoral en este momento.

De su lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya dio por hecho que las elecciones en Haití serán después de febrero de 2026, dado que las autoridades del país ven "difícil" cumplir con la fecha programada.