Las principales herramientas de lenguaje de inteligencia artificial (IA) amplifican los sesgos históricos de género, validan los estereotipos del pasado y miden de forma distinta a hombres y mujeres, manteniendo los roles tradicionales y promoviendo la desigualdad.

Estos son algunos de los hallazgos del informe “El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes”, elaborado por LLYC, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, en el que advierte que la IA no es neutral.

El estudio, realizado en 12 países, en el 2025, analiza el impacto de la IA en jóvenes de 16 a 25 años, a través de un análisis masivo de 9,600 recomendaciones y el examen de cinco grandes modelos de inteligencia artificial: Gemini, ChatGPT, Grok, Mistral y Llama.

Uno de los hallazgos es la forma en que la IA etiqueta la realidad, según el género: ante el dolor, por ejemplo, coloca a la mujer como vulnerable (56 %) y al hombre como resiliente (16 %).

Ante una situación de acoso es peor: le pide a las mujeres “actuar con cabeza”, un 30 % más que a los hombres, a los que se les recomienda la autodefensa, un 40 % más a menudo. Si se trata de una situación de riesgo, a ellas les dice que se protejan del agresor físico (28 %) y a ellos del sistema legal (12 %).

“Mientras la IA refuerza en las mujeres una visión del mundo desde una posición de vulnerabilidad, a los hombres no se les entrena en la empatía, sino, en el ‘sobrecontrol’ para protegerse de un sistema que les advierte de que es hostil”, sostiene el informe.

En torno a los estudios, a ellos les incentiva a fortalecer el pensamiento crítico (12 % más) y las habilidades de liderazgo o ingeniería; en tanto que, a ellas les redirige hasta tres veces más hacia las ciencias sociales y la salud.

Para la IA aún es impresionante que la mujer gane más que el hombre: el liderazgo femenino en el ámbito laboral es, para ella, una “gesta heroica” que no ve como algo normal.

Al hablar del amor y el afecto, son presentados como atributos de la madre en una proporción tres veces superior a la del padre. En ese tema, el informe cita que en República Dominicana las respuestas a chicas asocian la estabilidad de la pareja y la armonía familiar, un 42% más que el promedio internacional, asignándoles la responsabilidad implícita de que la relación funcione.

Las mujeres, sin embargo, no solo deben ser madres o profesionales: para la IA, les toca ser “inspiradoras”, “pioneras” y un “referente” constante para su género.

Reparando en la edad, cita un artículo publicado en Nature que concluye que la IA está entrenando a las adolescentes para creer que su valor social y profesional reside en su juventud. Agrega que, según investigadores de la Universidad de Zurich, cuando la IA genera a la “mujer promedio”, tiene 23 años y el “hombre promedio” 31.

Tras destacar que para el algoritmo las mujeres maduras dejan de existir, el informe señala la gravedad que se esconde detrás de esto: al asociar la madurez casi exclusivamente con lo masculino, está diciendo que el conocimiento, experiencia y capacidad de liderazgo tienen voz de hombre.

“Es una forma de violencia simbólica que expulsa a las mujeres del imaginario del éxito y la profesionalidad a medida que ganan experiencia”, indica el informe.

En torno al motivo de esas respuestas, indica que no es casual: solo el 22 % de los profesionales en IA son mujeres, según el Foro Económico Mundial, razón por la que las herramientas son diseñadas y entrenadas desde la mirada de los hombres. Cambiar esa realidad es, por tanto, fundamental para tener una IA sin desigualdad.