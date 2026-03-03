Eclipse lunar
La “Luna de sangre” conquistó el cielo: estas son las mejores fotos de RD y el mundo
Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar.
El cielo de República Dominicana fue escenario de un eclipse lunar total la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, cuando la Tierra se interpuso entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y tiñéndolo de un color rojizo.
El fenómeno también pudo observarse en otras regiones del Caribe y distintos puntos del mundo.
El evento astronómico comenzó a apreciarse en territorio dominicano alrededor de las 5:50 de la mañana y se extendió hasta las 6:54 a.m., según explicó el analista meteorológico Jean Suriel, quien compartió fotografías captadas desde la provincia Santiago.
No obstante, en algunas localidades predominó la nubosidad, lo que impidió disfrutar plenamente del espectáculo en su punto máximo.
Durante las primeras horas del día, la Luna adquirió el característico tono rojizo que distingue a los eclipses lunares totales, un fenómeno popularmente conocido como “Luna de sangre”. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios de distintos países compartieron sus capturas del momento.
El fotógrafo Andrew McCarthy publicó una impactante imagen del eclipse captada desde Arizona, mientras que en Bangkok también se registraron vistas despejadas del fenómeno.
En México, el fotógrafo Alfredo Juárez logró captar el momento en que la sombra terrestre cubría por completo la superficie lunar.
El eclipse también fue visible en Malasia, Panamá, Australia, Kedah, el condado de Broward, Rhode Island, Cuba, Florida, Zacatlán y Puebla, entre otros lugares, según reportes compartidos en la red social X.
¿Cómo funciona un eclipse lunar?
De acuerdo con la agencia ANSA, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar. Durante un eclipse total, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa los tonos azules, permitiendo que lleguen con mayor intensidad las longitudes de onda rojizas, lo que provoca que la Luna adquiera ese característico color naranja o rojo. Esta alineación solo puede producirse durante la fase de Luna llena.