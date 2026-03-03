Petite Lorena trae a Santo Domingo su espectáculo 'Tremenda'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comediante y actriz canaria Petite Lorena presentará en Santo Domingo su espectáculo “Tremenda”, una propuesta cargada de humor reflexivo, bajo la producción de Covi Entertainment y 202 Producciones.

La función se realizará el próximo 14 de marzo de 2026 en el Auditorio de la Casa San Pablo, en una noche que promete risas sin pausa y una experiencia escénica intensa.

“Tremenda” es un espectáculo que bebe de la tradición oral heredada de las abuelas, una narrativa viva que no puede reducirse a un simple “like”.

La artista, originaria de La Palma, invita al público a acompañarla en un viaje por su peculiar forma de observar el mundo: una mujer sola frente al público, armada únicamente con su palabra y su presencia escénica.

Las boletas ya están disponibles a través de Ticketmax.com.do.