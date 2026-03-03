Amor, dinero y salud:
Vea aquí lo que el horóscopo tiene preparado para ti hoy
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
No permitas que las situaciones que te tocará vivir en la jornada opaquen la buena racha que estás teniendo.
TAURO (22/04 - 21/05)
Evita dejarte llevar por las situaciones que experimentarás en la jornada de hoy. Aférrate a tus parámetros morales.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Comenzarás a sentir que no estás de acuerdo con el rumbo que tu vida está tomando. Decidirás comenzar con los cambios.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Caerás en cuenta finalmente de que no has estado actuando de manera correcta en estos últimos tiempos. No es tarde para cambiar.
LEO (22/07 - 21/08)
Es momento de hacer una pausa en el ritmo agitado y frenético de vida que estás llevando para buscar el equilibrio.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Hoy tu cuerpo dará claras señales de agotamiento y cansancio extremo. Organiza tus actividades y delega responsabilidades.
LIBRA (22/09 - 21/10)
El aburrimiento se apoderará de ti. Sientes que nada te complace, ni siquiera estar con el ser amado. Replantea algunas cosas.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Decides dedicar parte de tu tiempo a tu salud y surge la posibilidad de inscribirte en un gimnasio, junto a un amigo.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Las relaciones familiares están en calma. Los nubarrones se dispersaron, pero hoy un hecho insólito reavivará viejos conflictos.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Es posible que un chisme te amargue el día. Ve directo a la fuente y deja en claro que eres capaz de hacer si sigue con su juego.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Hoy es un buen momento para iniciar un nuevo proyecto. Trata de que esta vez no quede en la nada como los anteriores. Busca apoyo.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Hoy lograrán sacarte de las casillas. Estarás hecho una fiera y nadie querrá acercarse a ti. Muéstrales que eres buen contrincante.