ARIES (21/03 - 21/04)

No permitas que las situaciones que te tocará vivir en la jornada opaquen la buena racha que estás teniendo.

TAURO (22/04 - 21/05)

Evita dejarte llevar por las situaciones que experimentarás en la jornada de hoy. Aférrate a tus parámetros morales.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Comenzarás a sentir que no estás de acuerdo con el rumbo que tu vida está tomando. Decidirás comenzar con los cambios.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Caerás en cuenta finalmente de que no has estado actuando de manera correcta en estos últimos tiempos. No es tarde para cambiar.

LEO (22/07 - 21/08)

Es momento de hacer una pausa en el ritmo agitado y frenético de vida que estás llevando para buscar el equilibrio.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Hoy tu cuerpo dará claras señales de agotamiento y cansancio extremo. Organiza tus actividades y delega responsabilidades.

LIBRA (22/09 - 21/10)

El aburrimiento se apoderará de ti. Sientes que nada te complace, ni siquiera estar con el ser amado. Replantea algunas cosas.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Decides dedicar parte de tu tiempo a tu salud y surge la posibilidad de inscribirte en un gimnasio, junto a un amigo.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Las relaciones familiares están en calma. Los nubarrones se dispersaron, pero hoy un hecho insólito reavivará viejos conflictos.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Es posible que un chisme te amargue el día. Ve directo a la fuente y deja en claro que eres capaz de hacer si sigue con su juego.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Hoy es un buen momento para iniciar un nuevo proyecto. Trata de que esta vez no quede en la nada como los anteriores. Busca apoyo.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Hoy lograrán sacarte de las casillas. Estarás hecho una fiera y nadie querrá acercarse a ti. Muéstrales que eres buen contrincante.