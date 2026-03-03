Próximo domingo se cambia la hora en EUA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En 2026, el horario de verano en Estados Unidos se aplicará el próximo domingo de este mes, cuando los relojes se adelanten una hora (de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.), marcando el comienzo de jornadas con más luz natural por la tarde.

Casi todos los estados de EUA aplican el horario de verano, especialmente los 48 estados continentales y Alaska, con algunas excepciones notables.

Hawái, la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) y ciertos territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU. no observan el horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

La vigencia de este cambio se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en que el reloj se atrasará una hora (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.), dando paso al horario estándar y ajustando de nuevo las rutinas, agendas y planificaciones diarias de millones de personas.

La primera implementación del horario de verano fue en Port Arthur, en Ontario, Canadá, en 1908, pero solo a nivel local, no nacional.

Las primeras implementaciones a nivel nacional fueron por parte de los imperios alemán y austrohúngaro, ambas a partir del 30 de abril de 1916.

Desde entonces, muchos países han adoptado el horario de verano en diversos momentos, particularmente desde la crisis energética de los años 1970.

A partir del proximo domingo los relojes, tanto en USA como en la República Dominicana, tendrán la misma hora, hasta el primer domingo de noviembre.