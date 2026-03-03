Será igual que en RD
Próximo domingo se cambia la hora en EUA
Casi todos los estados de EUA aplican el horario de verano, especialmente los 48 estados continentales y Alaska, con algunas excepciones notables.
Nueva York. En 2026, el horario de verano en Estados Unidos se aplicará el próximo domingo de este mes, cuando los relojes se adelanten una hora (de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.), marcando el comienzo de jornadas con más luz natural por la tarde.
Hawái, la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) y ciertos territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU. no observan el horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.
La vigencia de este cambio se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en que el reloj se atrasará una hora (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.), dando paso al horario estándar y ajustando de nuevo las rutinas, agendas y planificaciones diarias de millones de personas.
La primera implementación del horario de verano fue en Port Arthur, en Ontario, Canadá, en 1908, pero solo a nivel local, no nacional.
Las primeras implementaciones a nivel nacional fueron por parte de los imperios alemán y austrohúngaro, ambas a partir del 30 de abril de 1916.
Desde entonces, muchos países han adoptado el horario de verano en diversos momentos, particularmente desde la crisis energética de los años 1970.
A partir del proximo domingo los relojes, tanto en USA como en la República Dominicana, tendrán la misma hora, hasta el primer domingo de noviembre.
