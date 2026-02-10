Inacif dice quemó 470 kilos de drogas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dijo ayer que incineró 476 kilogramos de distintas drogas ocupadas en operativos y en s provincias.

Un documento de prensa del Inacif, dependencia de la Procuraduría General de la República, puntualizó que la destrucción abarcó “476 kilógramos, 380 gramos y 563 miligramos de cocaína, marihuana, crack, metanfetamina, éxtasis y hachís”.

Luego el texto desglosa que entre las sustancias quemadas están 334 kilogramos, 309 gramos y 384 miligramos de clorhidrato de cocaína; 77 kilogramos, 100 gramos y 795 miligramos de marihuana; ocho kilogramos, 250 gramos, 576 miligramos de crack.

La Procuraduría indica también que quemó un kilogramo, 357 gramos, 500 miligramos de metanfetamina; 181 gramos, 375 miligramos de éxtasis y 156 gramos, 380 gramos de hachís.