Incapacidad Gobierno daña más a RD que la corrupción

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El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, aseguró que la incapacidad del Gobierno ha resultado más perjudicial para el país que los propios casos de corrupción, y advirtió sobre un marcado retroceso en áreas clave del desarrollo nacional.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la juramentación del Comité Municipal de Santo Domingo Norte y de nuevos integrantes que se suman a las filas perredeístas a través del Frente de Cultos, donde el dirigente político insistió en la necesidad de fortalecer la organización para construir una alternativa de poder de cara a las próximas elecciones.

Vargas Maldonado describió el momento actual como crítico, señalando un deterioro sostenido en sectores fundamentales como educación, salud, agropecuaria y energía.

Hizo referencia a los diversos escándalos que han afectado instituciones públicas, así como a la reducción de la eficiencia alimentaria y el aumento significativo del déficit energético.