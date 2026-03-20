Miguel Vargas Maldonado
Incapacidad Gobierno daña más a RD que la corrupción
El PRD juramenta nuevos miembros del Frente de Cultos y directivos del Comité Municipal Santo Domingo Norte
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, aseguró que la incapacidad del Gobierno ha resultado más perjudicial para el país que los propios casos de corrupción, y advirtió sobre un marcado retroceso en áreas clave del desarrollo nacional.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la juramentación del Comité Municipal de Santo Domingo Norte y de nuevos integrantes que se suman a las filas perredeístas a través del Frente de Cultos, donde el dirigente político insistió en la necesidad de fortalecer la organización para construir una alternativa de poder de cara a las próximas elecciones.
Vargas Maldonado describió el momento actual como crítico, señalando un deterioro sostenido en sectores fundamentales como educación, salud, agropecuaria y energía.
Hizo referencia a los diversos escándalos que han afectado instituciones públicas, así como a la reducción de la eficiencia alimentaria y el aumento significativo del déficit energético.