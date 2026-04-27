Astros
El horóscopo de hoy lunes 27 de abril del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Excelente día para expresar aquello que sientes por alguien especial. Escoge las palabras y aprovecha la situación.
TAURO (22/04 - 21/05)
Circunstancias fuera de tu control tendrán gran influencia sobre ti. Trata de adaptarte a los constantes cambios.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Las claves del día serán la iniciativa, el carisma, la fuerza y la lucidez. Sabrás hacerte valer como nunca. Debes aprovechar tu buen momento.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Todo pasa velozmente, los cambios y el progreso se producen con rapidez. Todo se acelera y disfruta de cada momento.
LEO (22/07 - 21/08)
Deja la pereza y las vacaciones a un lado, es un buen momento para ocuparte de ti mismo. Aprovecha cada instante.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Recuerda mientras más resistencia plantee tu mente al cambio, más dificultoso se hará el día a día. Esfuérzate para cambiar.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Trabaja con tus inhibiciones y proponte ser un poco más extrovertido. No es bueno quedarse apartado de todos.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Si piensas que has perdido en tiempo con esas actitudes no estás muy equivocado, trata de remediar cuanto antes la situación.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Deberás ser cuidadoso con los comentarios que realices en tu ámbito laboral, porque oídos indiscretos están al acecho.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Estás con más altibajos económicos que de costumbre y conflictos emocionales que te restan fuerzas. Mejor que quedes en casa a descansar.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Mareos e insomnio por agotamiento físico, no trabajes más de la cuenta, consulta con un profesional. Reencuentros emocionantes.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Hoy no te gustará madrugar para ir a trabajar y tu jornada laboral te resultará pesada e interminable. Trata de ser más estable.