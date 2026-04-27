El horóscopo de hoy lunes 27 de abril del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Excelente día para expresar aquello que sientes por alguien especial. Escoge las palabras y aprovecha la situación.

TAURO (22/04 - 21/05)

Circunstancias fuera de tu control tendrán gran influencia sobre ti. Trata de adaptarte a los constantes cambios.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Las claves del día serán la iniciativa, el carisma, la fuerza y la lucidez. Sabrás hacerte valer como nunca. Debes aprovechar tu buen momento.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Todo pasa velozmente, los cambios y el progreso se producen con rapidez. Todo se acelera y disfruta de cada momento.

LEO (22/07 - 21/08)

Deja la pereza y las vacaciones a un lado, es un buen momento para ocuparte de ti mismo. Aprovecha cada instante.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Recuerda mientras más resistencia plantee tu mente al cambio, más dificultoso se hará el día a día. Esfuérzate para cambiar.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Trabaja con tus inhibiciones y proponte ser un poco más extrovertido. No es bueno quedarse apartado de todos.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Si piensas que has perdido en tiempo con esas actitudes no estás muy equivocado, trata de remediar cuanto antes la situación.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Deberás ser cuidadoso con los comentarios que realices en tu ámbito laboral, porque oídos indiscretos están al acecho.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Estás con más altibajos económicos que de costumbre y conflictos emocionales que te restan fuerzas. Mejor que quedes en casa a descansar.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Mareos e insomnio por agotamiento físico, no trabajes más de la cuenta, consulta con un profesional. Reencuentros emocionantes.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Hoy no te gustará madrugar para ir a trabajar y tu jornada laboral te resultará pesada e interminable. Trata de ser más estable.