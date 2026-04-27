Inaugurado el torneo de softbol UASD en honor a Editrudis Beltrán por su impulso al deporte universitario

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La Liga de Softbol de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (LISOPROUASD) dejó inaugurado este domingo su trigésimo torneo, con la participación de seis equipos integrados por docentes de la academia.

La justa está dedicada al rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien fue reconocido por sus aportes al fortalecimiento académico institucional y al desarrollo del deporte universitario. La distinción fue entregada por una comitiva de la liga, encabezada por su presidente, César Jiménez.

Al agradecer la dedicatoria, Beltrán Crisóstomo reafirmó el compromiso de su gestión con el deporte universitario. “Recibo esta dedicatoria con beneplácito y exhorto a que este torneo continúe promoviendo el espíritu deportivo y la sana competencia, expresó

Asimismo, destacó el papel del deporte en la formación académica y en la cohesión de la comunidad universitaria, al señalar que, desde su llegada a la Rectoría, su gestión ha mantenido una visión clara sobre el valor del deporte como componente esencial del proceso formativo y del fortalecimiento institucional.

En ese sentido, señaló que en cada competencia —incluidos los Juegos Tony Barreiro— se pone de manifiesto el respaldo institucional a los atletas, lo que, a su juicio, evidencia la prioridad y el alto valor que la universidad otorga al desarrollo del deporte uasdiano.

Recordó, además, que la universidad obtuvo el primer lugar en los más recientes Juegos Universitarios Nacionales, por encima de más de diez academias. “Esto evidencia la disciplina, la entrega y el nivel competitivo de nuestros atletas”, puntualizó.

El torneo también está dedicado a Henry Vargas y Félix Betances, miembros destacados de la liga, quienes fueron reconocidos durante el acto.

De igual forma, recibieron distinciones los maestros Miguel Compres, Luis Matos y Francisco Artiles, por sus aportes a la organización.

Durante la actividad, Jiménez resaltó que el evento trasciende lo deportivo. “Hoy celebramos más que la apertura de un torneo; celebramos la historia, la permanencia y la grandeza de FAPROUASD”, manifestó.

La entidad también reconoció al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, distinción recibida por su madre, Carmen Mazara.

En el torneo competirán los equipos Académicos, Doctores, Especialistas, Catedráticos, Docentes y Magíster. El campeonato se extenderá hasta finales de 2026 y tendrá como sede el Estadio Universitario Profesor Víctor Vásquez, en la UASD.