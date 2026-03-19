Incendio afecta Centro Educativo Cristo Rey en San Juan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un incendio afectó la noche del miércoles al Centro Educativo Cristo Rey, ubicado en el distrito educativo 02-05, en San Juan de la Maguana.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), a través de un comunicado, donde indicó que no se reportan personas heridas ni afectadas a causa del siniestro.

La Dirección de Seguridad del MINERD explicó que al lugar acudieron de manera inmediata unidades del Cuerpo de Bomberos de esa provincia, quienes trabajaron en las labores de extinción del fuego.

La institución indicó que, una vez controlada la situación, las autoridades procedieron a realizar el levantamiento correspondiente para establecer el origen del incendio.

Igualmente, la cartera educativa señaló que se mantiene a la espera de los resultados oficiales de las investigaciones para ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido.