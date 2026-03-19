Belleza, estilo y bienestar: así celebró Playa Nueva Romana el Día Internacional de la Mujer

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En un ambiente lleno de estilo, aprendizaje y camaradería, Playa Nueva Romana celebró el Día Internacional de la Mujer con una nueva edición de su ya esperado Taller de Makeup, una experiencia concebida para consentir, inspirar y resaltar la belleza de la mujer contemporánea.

Propietarias, residentes e invitadas especiales se dieron cita para disfrutar de una velada diseñada para conectar belleza y bienestar.

El encuentro reunió a expertas en imagen personal, colorimetría y cuidado de la piel, quienes guiaron a las asistentes brindándoles herramientas prácticas para potenciar su imagen y fortalecer su confianza.

Vielka Bello y Yiselis Fermin

La jornada tuvo como eje central un taller de automaquillaje avanzado, complementado con técnicas de peinado post maquillaje, permitiendo a las participantes descubrir nuevas formas de resaltar su belleza de manera natural y sofisticada.

Como parte de la experiencia, cada invitada recibió un exclusivo kit de maquillaje profesional, cuidadosamente seleccionado para continuar practicando desde casa las técnicas aprendidas durante el encuentro.

La velada transcurrió entre copas de vino, una delicada estación de charcutería y conversaciones llenas de complicidad, creando un espacio donde la belleza se combinó con el bienestar, el aprendizaje y la celebración de la feminidad.

Raybel Gil Ramírez y Medibel Gil Ramírez

Con iniciativas como esta, Playa Nueva Romana continúa consolidándose como un destino residencial que promueve un estilo de vida donde el bienestar, la comunidad y las experiencias memorables forman parte del día a día.

La actividad contó con el apoyo de empresas aliadas que se sumaron a esta experiencia dedicada a celebrar la belleza y el bienestar femenino. Entre ellas: Railiza Skincare, Piccolo Clothing, Mulan Salón RD, RYR Supply, Signo Rinalux, MAAB Shop, Juannely Nails, Marivi Capilar Health, The Healthy Way, Glow Makeup y Yiselis Cosmetic, marcas que aportaron productos y detalles especiales para enriquecer la experiencia de las participantes.

Kiandriz Castillo y Lamina Lamarque

Acerca de Playa Nueva Romana

Playa Nueva Romana es un residencial de lujo ubicado en La Romana, República Dominicana. Se trata de uno

de los desarrollos inmobiliarios que conforman la división de Real Estate & Golf de Piñero.

El complejo, uno de los más exclusivos del país, cuenta con una extensión que supera las

600 hectáreas y alrededor de 230 residencias en las que el confort, la eficiencia y la seguridad son la prioridad

para sus cerca de 700 residentes de origen dominicano, estadounidense, español y latinoamericano.

La zona residencial está construida alrededor de Golf PGA Ocean´s 4 que cuenta con un total de 27 hoyos

repartidos en dos espectaculares campos de golf, uno de 18 hoyos par 72 y otro “executive” de 9 hoyos, par 3.

Más invitadas

Acerca de Piñero

Piñero es un ecosistema empresarial focalizado en el desarrollo y gestión turística y de bienes raíces que persigue convertirse en un referente internacional a través de un modelo de negocio que maximiza sinergias y cuida de cada momento.

Fundado en 1975 por Pablo Piñero, actualmente está presidido por Isabel García Lorca y liderado desde 2017 por Encarna Piñero, como Global CEO.

Con más de 50 años de historia, la compañía busca, a través de un enfoque regenerativo, un impacto positivo y duradero en los entornos y comunidades donde opera.

Cuenta con cuatro divisiones de negocio. Hospitality, con 25 hoteles en propiedad en España, México, República Dominicana y Jamaica, gestionados bajo diferentes modelos; Real Estate & Golf, que desarrolla comunidades residenciales de alto nivel y opera campos de golf acreditados por la PGA of America en México y República Dominicana; Travel, liderada por Soltour como turoperador independiente referente en España y Portugal ; y Mobility, que ofrece soluciones de transporte terrestre y marítimo innovadoras y sostenibles que complementan la oferta.