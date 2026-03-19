Del Jet Set a los migrantes: la historia detrás de los vestuarios de las estrellas en Premios Soberano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Detrás del brillo, la pedrería, las colas y los colores impactantes de los vestuarios en la alfombra roja de Premios Soberano no hubo azar. Cada look tenía una intención, un mensaje, una historia: moda con propósito.

Georgina Duluc: el ave fénix y homenaje a los que no están

Georgina Duluc

La autodenominada “reina de la alfombra” Georgina Duluc sorprendió con siete vestuarios. Primero, llegó como el fénix azul bajo el concepto Renacer Índigo, abandonando cualquier referencia al pasado para instalarse en una narrativa de transformación absoluta.

Para presentar el homenaje a las víctimas del Jet Set, lució un vestido negro con toques florales, símbolo de sobriedad, fuerza y emoción. Una presencia que honra, recuerda y eleva un momento de profunda solemnidad en memoria de quienes hoy habitan el cielo.

Georgina Duluc

Karen Yapoort: “El néctar de la vida”

Karen Yapoort envuelta en pétalos para esta noche en Premios Soberano

Karen Yapoort también autodenominada “reina de la alfombra”, llegó envuelta en pétalos blancos con el concepto El néctar de la vida.

Luis Domínguez, creador del vestido, explicó que simboliza una metáfora que une la búsqueda espiritual con la experiencia: el néctar que fluye en los sueños de oro, la dulzura interior y la feminidad de la mujer.

Ramcelis de Jesús: homenaje a su abuela

Ramcelis de Jesús (La more)

El estilista Eddy Gómez diseñó un vestido inspirado en las constelaciones para Ramcelis de Jesús, recordando el día en que su abuela falleció. Una estrella gigante al lado del corazón simboliza que ella siempre la acompaña. El vestido, confeccionado por Gabriela Azar, es un storytelling visual de amor y pérdida, un homenaje a su guía y soporte.

Millizen Uribe: “Rascacielos de Cristal”, migrantes y un mensaje de paz

Millizen Uribe ganó en Premios Soberano en la categoría Programa de Temporada, con Migrantes.

Cada detalle del vestido de la periodista Millizen Uribe, ganadora por su programa Migrantes, tenía significado.

Rascacielos de Cristal evoca historia, identidad y emoción, inspirado en el skyline de Manhattan, una ciudad construida por migrantes.

La silueta columna en blanco marfil, intervenida con cristales que recrean rascacielos y volantes que evocan nubes, transmite un diálogo entre arquitectura, luz y movimiento. El blanco simboliza paz, transparencia y propósito.

Melissa Santos: sirena caribeña y sostenibilidad

Melissa Santos

Melissa Santos propuso una sirena caribeña hecha de materiales reciclados: más de 60,000 tapitas metálicas, 30,000 piedras de Larimar y más de 200 horas de trabajo artesanal.

Bajo la dirección creativa de Ariel Encarnación y estilismo de Enyer Díaz, la pieza transforma materiales no convencionales en moda con identidad y sostenibilidad. Su recorrido inicia en una montaña de residuos y termina en el mar que nos define como isla, un recordatorio de que todo puede resignificarse.

Amara la Negra: un pedacito de Quisqueya

Amara "La Negra"

La artista y presentadora, ganadora como Comunicadora destacada en el extranjero, llevó un pedacito de República Dominicana en su vestuario.

Inspirada en el larimar, piedra única del país, su vestido refleja la belleza del mar, la luz y la esencia dominicana. “Este look es más que moda… es un homenaje a mis raíces, a mi cultura y al orgullo de ser dominicana”, dijo.