Roberto Ángel Salcedo se reúne con equipo operativo de la Feria del Libro y la Cultura Cibao 2026

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El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este miércoles una reunión con el equipo operativo de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, evento que reunirá a 14 provincias y que se celebrará del 19 al 26 de abril en Santiago de los Caballeros.

La visita incluyó un encuentro con medios de comunicación en el Gran Teatro del Cibao, donde el funcionario ofreció detalles sobre el calendario de actividades y dio a conocer el calendario de jornadas dedicadas a cada territorio participante.

En ese sentido, explicó que el lunes 20 de abril estará dedicado a Montecristi y Dajabón; el martes 21, a Monseñor Nouel y La Vega; y el miércoles 22, a Santiago Rodríguez y Valverde; el jueves 23 de abril estará dedicado a Hermanas Mirabal y Espaillat; el viernes 24, a Sánchez Ramírez y Duarte; el sábado 25, a Samaná y María Trinidad Sánchez; y el domingo 26, a Puerto Plata y Santiago.

Roberto Ángel Salcedo

Durante el encuentro, el ministro estuvo acompañado por el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, así como por el director general del Libro y la Lectura, Aquiles Julián; el director de Gestión Literaria, Fari Rosario; el director de Ferias del Libro, Joan Ferrer; y la directora del Gran Teatro del Cibao, Chiqui Checo.

Salcedo recordó que esta primera edición de la feria estará dedicada al intelectual y político dominicano Ulises Francisco Espaillat, con motivo del bicentenario de su nacimiento, y contará con un pabellón central donde estarán representadas de forma equitativa las provincias participantes.

La feria tendrá su acto oficial de apertura el 19 de abril, mientras que la programación se desarrollará del 20 al 26 de abril, con actividades literarias, culturales y académicas que integrarán la representación de las 14 provincias participantes, en las que la población estudiantil tendrá una participación activa.

La Feria del Libro y la Cultura Cibao fue concebida como un espacio para promover la lectura, el pensamiento y la riqueza cultural del norte del país, así como para fortalecer la integración territorial a través de la literatura y las expresiones culturales de la región.