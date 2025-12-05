Incendio afectó despacho de Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un “pequeño” incendio se produjo la mañana de este viernes en la cocina del despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el Congreso Nacional.

La información fue confirmada por el vocero de la Cámara Baja, Fausto Polanco, mediante un comunicado de prensa, en el que indica que la situación fue atendida de inmediato por miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, “quienes actuaron con rapidez y eficiencia”.

“Confirmamos que no hay ningún colaborador afectado y que el incidente está completamente controlado”, se lee en el documento.

Asimismo, agrega que, en coordinación con las autoridades correspondientes, estarán realizando una investigación para determinar las causas del incendio, y ofrecer información adicional a través de los canales oficiales.

“Agradecemos a todas las personas que han mostrado su preocupación, así como a los bomberos por su pronta y oportuna respuesta”, finalizó.