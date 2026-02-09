Indignación, rabia y sed de justicia frente a Jet Set

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La indignación, la rabia, el llanto, la impotencia y el reclamo de justicia matizaron los alrededores del centro de diversión nocturno Jet Set, en el Distrito Nacional, al conmemorarse diez meses de su desplome donde perdieron la vida 234 personas.

Luego de una misa en el lugar de la tragedia, familiares, amigos y relacionados de las víctimas formaron un cordón humano frente al lugar y, en medio de llanto y reclamos de justicia colocaron flores, fotografías de sus seres queridos.

El primero en encender la chispa fue Rogelio Cruz, obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña (ICAP) para República Dominicana y el Caribe, quien manifestó durante la homilía, que la tragedia no tiene comparación por lo que deploró la forma en que se pretende minimizar.

Insistió en que la justicia sea como la sal, que de sabor al proceso y esperanza a las familias, amigos y relacionados que se mantienen llorando desde hace 10 meses, cuando el 8 de abril de 2025 el techo de la discoteca se desplomó por negligencia de los propietarios.

Reclamó que la justicia se convierta en luz ante tanta tiniebla que arropa a tantos hermanos (familiares y relacionados) de los fallecidos que asistieron a la celebración eucarística. “Porque decir Antonio Espaillat, que tiene resuelto ya el 70 % del caso, dándole cheles, es una burla a las familias que sufren las consecuencias de su irresponsabilidad; lo que exigimos es que se haga justicia, que esta se quite la venda y mire frente a este acontecimiento”, dijo.

Jonathan Rafael Santana Estévez, arremetió contra el propietario del Jet Set, ya que perdió a la pareja de ingenieros Pedro Inoel Estévez y Sudayli María Gómez, quienes dejaron en la orfandad a sus tres hijos menores.

Expresó que su hermano fue al centro nocturno a celebrar su 45 cumpleaños junto a su esposa, pero que por irresponsabilidad de los propietarios del lugar encontraron la muerte, por lo que afirmó que Espaillat pagará “como sea” por la tragedia.

Rembelto Durán, quien perdió a su esposa, no ha podido reponerse, mientras el padre de la víctima sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) que lo tiene postrado en cama.

Gregoris Adames fue un empleado clave del centro, que había advertido a los propietarios sobre el estado del techo de la discoteca. No había podido transitar por el lugar porque era el contacto directo con todos los que asistían a divertirse.

“Todo el que está aquí (en la misa) sabe que si Antonio Espaillat hubiese actuado diferente, no se esconde detrás de su vida de dinero, tal vez ninguno de ustedes estuvieran hoy aquí”, ahí se fue en llanto Adames.

El derrumbe, considerado una de las mayores tragedias registradas en centros de entretenimiento del país, dejó un saldo final de 234 personas fallecidas. De estas, 221 murieron en el lugar, mientras que el resto falleció posteriormente.