Indomet advierte lluvias intensas a partir del mediodía por una vaguada

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La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que la aproximación de una activa vaguada asociada a un sistema frontal provocará un incremento significativo de las lluvias en gran parte del territorio nacional.

Ceballos explicó que, a partir del mediodía de este viernes, se prevé un aumento de la nubosidad generadora de precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que impactarán principalmente a provincias como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, entre otras.

Indicó que, ante esta situación, se mantienen niveles de aviso y alerta meteorológica para las próximas 24 a 48 horas, debido a que los modelos indican acumulados de lluvias entre 100 y 125 milímetros, con valores superiores en localidades aisladas.

Para este sábado, según agregó Gloria Ceballos, la cercanía del sistema frontal y su vaguada asociada, sumado a la abundante humedad transportada por el viento del noreste, mantendrán condiciones favorables para lluvias de variable intensidad durante todo el día.

Estas iniciarán con chubascos pasajeros en la madrugada en zonas de la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, y se intensificarán en horas de la tarde con aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones también se extenderán hacia provincias del Cibao, especialmente en la cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste del país.

En tanto que, para el domingo y lunes, el sistema frontal permanecerá casi estacionario al norte del territorio, en aguas del Atlántico. No obstante, el viento del este/noreste continuará aportando humedad, mientras la vaguada en varios niveles de la tropósfera mantendrá un ambiente inestable.

"Estas condiciones generarán episodios de lluvia dispersa durante la mañana hacia el sureste, noreste y norte, que se intensificarán conforme avancen las horas con aguaceros de moderados a muy fuerte, en ocasiones con tormentas eléctricas, posibles granizada y ráfaga de viento, especialmente", detalló la directora del Indomet.

De igual forma, exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, ante posibles cambios en los niveles de alerta, ya que existe un alto riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra durante las próximas 72 a 120 horas. Los acumulados podrían alcanzar entre 150 y 200 milímetros, con registros superiores en puntos específicos del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, informó que por el momento se mantienen sin restricciones; sin embargo, a partir de este sábado se prevé un incremento del oleaje mar adentro en la costa atlántica, por lo que se emitirán las recomendaciones correspondientes.