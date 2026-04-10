“Llorar como una Magdalena”: la historia real detrás de la famosa frase

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La expresión “llorar como una Magdalena” se refiere a que alguien llora mucho o de manera desconsolada.

La misma hace referencia a María Magdalena, quien según la Biblia era una mujer adúltera que es salvada de la lapidación por Jesús.

Al estar arrepentida de sus pecados, lloró amargamente y bañó con sus lágrimas los pies del Maestro.

Esta también estuvo presente en la crucifixión de Jesús, siendo la primera testigo de la resurrección del mismo.

Sus lágrimas intensas y arrepentidas se convirtieron en un símbolo de dolor profundo.

“La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús.

Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba.

Al ver esto, Simón pensó: ‘Si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama” (Lucas 7:38-39).