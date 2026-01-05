Indomet informa frente frío provocará precipitaciones

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), a través del Centro de Pronóstico Nacional, mantiene bajo el nivel de alerta meteorológica las provincias Monte Cristi y Puerto Plata ante el riesgo de inundaciones urbanas.

De acuerdo al informe del tiempo para hoy lunes, desde la madrugada y debido a los efectos de una vaguada y un frente frío localizado al norte del país, seguirán favorables las condiciones meteorológicas para que se generen lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente, en provincias ubicadas en casi todo el litoral Atlántico, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

“Las precipitaciones prevemos que se extiendan paulatinamente hacia otras regiones del territorio nacional, incluyendo el Gran Santo Domingo”.

Las temperaturas se sentirán agradables a frescas en la noche y madrugada del martes, especialmente, sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.