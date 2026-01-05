Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País
Cayó nICOLÁS maduro

Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

Alerta

Indomet informa frente frío provocará precipitaciones

Las temperaturas estarán bajas a frescas en la noche y madrugada del martes, en especial, en zonas montañosas

Indomet

Indomet

Tania Hidalgo
Publicado por
Tania Hidalgo

Creado:

Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), a través del Centro de Pronóstico Nacional, mantiene bajo el nivel de alerta meteorológica las provincias Monte Cristi y Puerto Plata ante el riesgo de inundaciones urbanas.

De acuerdo al informe del tiempo para hoy lunes, desde la madrugada y debido a los efectos de una vaguada y un frente frío localizado al norte del país, seguirán favorables las condiciones meteorológicas para que se generen lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente, en provincias ubicadas en casi todo el litoral Atlántico, la Cordillera Central y la zona fronteriza. 

“Las precipitaciones prevemos que se extiendan paulatinamente hacia otras regiones del territorio nacional, incluyendo el Gran Santo Domingo”.

Las temperaturas se sentirán agradables a frescas en la noche y madrugada del martes, especialmente, sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

Sobre el autor
Tania Hidalgo

Tania Hidalgo

Periodista con más de dos décadas de experiencia en cobertura de temas legislativos, justicia, política y juventud. Especialista en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Excoordinadora de la Esquina Joven del periódico Hoy.
tracking