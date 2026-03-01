Marzo se estrena con lluvias y oleaje anormal en varias zonas del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas del país permanecerán bajo la incidencia de una vaguada en combinación con el viento cálido y húmedo del sureste, manteniendo un ambiente favorable para la ocurrencia de lluvias en distintas localidades del territorio nacional.

La institución explicó que, desde tempranas horas de la mañana, se generarán nublados acompañados de lluvias dispersas a moderadas en ocasiones, principalmente en localidades cercanas a la costa sur, como La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Peravia y San Cristóbal, entre otras zonas.

El organismo meteorológico indicó que, en horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones se presentarán en forma de aguaceros, que podrían ser fuertes en puntos aislados, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en provincias como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Pedernales e Independencia.

En cuanto a las temperaturas, la entidad señaló que se mantendrán calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste. Las mínimas estarán entre 21 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C. No obstante, en la noche y la madrugada el ambiente será más agradable, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Recomendaciones marítimas

El Indomet exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa caribeña, a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales. Asimismo, en la costa atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Cabrón, recomendó navegar con precaución por oleaje anormal, mientras que, en el resto del litoral atlántico, las condiciones se mantienen normales.

La entidad reiteró su llamado a la población a dar seguimiento a las actualizaciones meteorológicas mediante su portal web y la cuenta @indometrd en redes sociales.