Industria invierte US$8 mil MM en eficiencia e investigación agricultura

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La industria de la investigación invierte más de 8,000 millones de dólares anuales en investigar y buscar nuevas semillas, productos biológicos y agroquímicos para la producción de alimentos, cada vez más demandados por los consumidores.

Esa afirmación es del presidente de CropLife Latin America, José Perdomo, quien señaló que la industria siempre está buscando innovación y tecnologías nuevas con herramientas que los agricultores puedan tener a su disposición y usarlas en el momento correcto.

Agregó que esas herramientas deben ser seguras para el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta.

Dijo que ese compromiso se ve a través de “los programas de inversión que tenemos, del personal que está en todas las compañías y de las industrias en los países apoyando al agricultor desde entrenamientos, distribución y capacitación para usar la tecnología de manera correcta”.

Perdomo, quien estuvo de visita en el país invitado por la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA), precisó que “lo que está sucediendo en la innovación y la tecnología de la agricultura, es tremendo y m uy rápido”.

Indicó que la inteligencia artificial va a ayudar y ya está mostrando que posiblemente va a permitir crear moléculas mucho más eficientes, bilologías y semillas que van a dar los mejores retornos, no solo para el agricultor de una manera más segura y eficiente y que a largo plazo nos va a permitir mantener alimentos a un precio accesible para todos, porque en la abundancia se reduce el costo.

Explicó que “eso es lo que queremos, producir más alimentos de una manera sustentable. Creo que tenemos todo por delante y como lo he dicho, podemos cuantas veces lo necesitamos un médico en el año, un abogado o un ingeniero, pero un agricultor lo tenemos tres veces al día, entonces tenemos que apoyar a los agricultores, dándoles no solo los instrumentos para defenderse de las plagas, del clima y de todo lo demás”.

Además, tenemos que tener las regulaciones que permitan que la innovación avance y permita tener acceso a lo que en los países adelantados o desarrollados, ya tienen lo que nosotros estamos todavía tratando de importar, pero que carecemos de las regulaciones o no están.

Perdomo manifestó además, que la industria de la investigacón tiene un compromiso hacia la sostenibilidad y la producción de alimentos seguros.