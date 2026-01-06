Inespre dice benefició a más de millón familias

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera, informó que en noviembre y diciembre de 2025 ese organismo realizó diez ferias agropecuarias y la Brisita Navideña, de las que se benefició más de un millón de familias en todo el país.

Dijo que esa institución realizó en ese período 1,553 actividades mediante sus diferentes canales de distribución, en el contexto de la Brisita Navideña, una iniciativa impulsada por la Presidencia de la República y los programas de comercialización.

Herrera precisó que con las actividades, el Inespre impactó de manera directa a 1,147,919 familias en todo el territorio nacional, a través de la Brisita Navideña y sus distintos programas de comercialización de productos comestibles.

El funcionario señaló que las familias adquirieron productos básicos, a precios asequibles, durante la temporada festiva, contribuyendo de esa manera a la seguridad alimentaria y respaldando a consumidores y productores agropecuarios.

Indicó que los mercados de productores registraron 417 actividades, impactando a 688,050 familias, lo que evidencia el fortalecimiento del vínculo directo entre productores y consumidores, reduciendo la intermediación y garantizando precios accesibles, especialmente en la época navideña”.

Explicó que de las 10 ferias agropecuarias realizadas por el Inespre, se beneficiaron 105,000 familias, además de participar en cuatro ferias agropecuarias interinstitucionales, alcanzando a 38,556 familias adicionales.

Agregó que el organismo también realizó 10 Rutas Agropecuarias, de las que se beneficiaron 65 mil familias que recibieron alimentos esenciales en distintas comunidades, como parte de las acciones sociales desplegadas por la institución durante el período navideño.

“Estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader, con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el apoyo a los productores nacionales y la garantía de precios justos para la población, con especial atención a los sectores más vulnerables” afirmó Herrera.

Indicó que seguirán ampliando y fortaleciendo esos programas durante este año, para seguir impactando positivamente a miles de familias y contribuir con el bienestar social.