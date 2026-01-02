Indrhi hizo obras hidráulicas por RD$1,185 MM

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Durante el año 2025 recién concluido, el Gobierno realizó importantes obras hidráulicas en diferentes provincias del país, con una inversión de RD$1,185,780, 389.76.

Esas obras fueron ejecutadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), cuyo director, Olmedo Caba, informó que se hicieron para proteger vidas, propiedades y medios de producción en comunidades vulnerables y para optimizar el riego.

Entre ellas, el funcionario citó infraestructuras de protección en las provincias Santiago, Monseñor Nouel, Peravia, San José de Ocoa y Azua.

Indicó que en Santiago, los trabajos incluyeron la rehabilitación del canal Monsieur Bogaert en un tramo de 215 metros y la construcción de tres terrazas en gaviones para proteger la vía de conducción y su obra de toma, por el monto de RD$110,534,601.35.

En Santiago, los trabajos incluyeron la rehabilitación del canal Monsieur Bogaert en un tramo de 215 metros y la construcción de tres terrazas en gaviones para proteger la vía de conducción y su obra de toma, beneficiando 5 acueductos y 140,000 tareas, por RD$110,534,601.35.

Agregó que en Monseñor Nouel se canalizaron los ríos Yuna y Masipedro agua, además y se construyeron muros de gaviones en ambas de sus márgenes para proteger ante crecidas, con un costo de RD$217,516,141.34.

En el Sur, ejecutó la adecuación al río Baní, canalizó el afluente en 3 kilómetros con revestimiento de taludes y recrecimiento de gaviones en ambas márgenes y una jornada de limpieza, adecuación de bermas y reparación de compuertas al canal Marcos A. Cabral, con una inversión de RD$186, 510,884.31

En Azua, el INDRHI realizó adecuación y protección de márgenes en el río Las Cuevas, en Padre Las Casas, y adecuación de la cañada La Salsa, en Las Yayas de Viajama por RD$451, 240,291.27, entre otras obras ejecutadas.