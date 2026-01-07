Pedro Porfirio Urrutia queda juramentado como nuevo director de la DGII

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este miércoles a Pedro Porfirio Urrutia como nuevo titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en cumplimiento del Decreto núm. 2-26 emitido por el presidente Luis Abinader.

El acto se realizó en el Despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional, donde la vicemandataria auguró éxitos al nuevo funcionario y destacó sus capacidades profesionales como un aporte al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país.

Raquel Peña resaltó la importancia de una gestión tributaria eficiente, cercana y alineada con los objetivos de modernización del Estado, subrayando que la designación de Urrutia responde a la visión del Gobierno de continuar fortaleciendo la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Al asumir el cargo, Pedro Porfirio Urrutia expresó su compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento del Estado dominicano, promoviendo una administración tributaria más cercana a los contribuyentes.

“Espero brindarle al país los servicios que merece durante el tiempo que me corresponda, y mantener una relación más cercana con los contribuyentes”, expresó.

Urrutia señaló que pondrá al servicio del país su experiencia en materia fiscal, contable y financiera, con el propósito de fortalecer la gestión de la DGII y apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El nuevo director es contador público autorizado y experto fiscal, con una amplia trayectoria en consultoría tributaria, auditoría y estructuración empresarial. Es socio fundador y director de Moore ULA, firma miembro de Moore Global Network, desde donde ha asesorado a empresas e instituciones públicas y privadas en materia fiscal, financiera y organizacional.

Pedro Porfirio Urrutia asume la dirección de la DGII en sustitución de Luis Valdez, quien ocupó el cargo desde el año 2020.