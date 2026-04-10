Infectólogo advierte que lluvias acarrean más enfermedades

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Las fuertes lluvias que han afectado al Gran Santo Domingo y otras demarcaciones del país tendrán un impacto en la salud por la posibilidad del desarrollo de distintas enfermedades.

La advertencia corresponde al doctor Clemente Terrero, pediatra infectólogo del hospital Robert Reid Cabral. “Las lluvias pueden producir diversos tipos de enfermedades, pueden contaminar el agua que bebemos y los alimentos que consumimos y producir enfermedades intestinales, pero también pueden aumentar la reproducción de vectores que son transmisores de enfermedades peligrosas como el dengue y la malaria”, dijo Terrero.

Las lluvias pueden producir cambios en el medio ambiente, también producir inundaciones, que podrían afectar la salud de las personas, indicó.

Las lluvias son buenas porque por ellas la población humana puede tener agua, liquido indispensable para la vida, la producción de alimentos, energía, la limpieza y la higiene, sin agua no hay vida. Sin embargo, por otro lado, las pueden producir diversos tipos de enfermedades que es muy importante conocer para extremar los cuidados.

Los alimentos

Las aguas pueden contaminar los alimentos con virus, bacterias, parásitos, cuando son consumidos puede producir gastroenteritis, diarrea, vómitos, o una sepsis que es una infecciones grave. Es necesario una campaña informativa y educativa, dirigido a las personas que viven en las áreas afectadas, pero, además, es importante la educación continua.

Enfermedades

Las lluvias producen cambios atmosférico, aumento o disminución de la temperatura del aire que favorece el desarrollo de afecciones respiratorias, alergia, resfrío, crisis de sibilancias, también pueden proliferar nuevos patógenos respiratorio, desencadenando afecciones gripales, laringitis, bronquitis, neumonía y otras situaciones que podrían complicarse, dijo el médico.

La humedad

Terrero asegura que las lluvias pueden producir humedad, que condiciona las infecciones por hongos, la más común es el pies de atleta. La situación atmosférica pueden generar aguas estancadas y contaminarse con la leptospira que tienen la orina de rata, esa bacteria entrar a través de las grietas que tienen las personas en la piel lleva a desarrollar leptospirosis.