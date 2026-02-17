Graves vacíos que enfrenta Ley de protección a la Niñez, según CONANI

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El diagnóstico presentado este martes por El Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, CONANI y el Gabinete de Niñez y adolescencia GANA, sobre el marco normativo de la niñez y la familia en República Dominicana ha revelado importantes hallazgos que ponen de manifiesto la necesidad urgente de una reforma integral.

Entre los principales puntos identificados se encuentra una concepción limitada del derecho a la vida, reducida a la mera supervivencia biológica, sin considerar la calidad de vida, la dignidad y el desarrollo integral. Asimismo, se evidenció la ausencia de un marco legal armonizado con estándares internacionales, especialmente en lo relativo a la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El estudio también señala vacíos normativos en disposiciones sobre el uso de la fuerza, la detención y la privación de libertad, donde no se reconoce plenamente el derecho de los niños y niñas a vivir en un entorno seguro.

Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla protocolos de protección, carece de un enfoque especializado y de condiciones adecuadas de atención.

En el ámbito familiar, se destaca que la legislación vigente no reconoce la filiación socioafectiva ni las distintas modalidades de reproducción asistida, además de presentar dispersión normativa y vacíos procesales.

La falta de un procedimiento especializado en materia de familia y la ausencia de mecanismos específicos en temas de alimentos y restituciones internacionales de niños, niñas y adolescentes agravan la situación.

Estos hallazgos, producto de un proceso participativo con más de 70 instituciones y actores sociales.

Para llenar esos vacíos y mejorar la normativa, GANA en conjunto con CONANI y especialistas del área, están inmersos en un proceso de reforma que busca a su vez involucrar a todos los sectores, en la construcción de un marco legal más sólido para la protección de la niñez dominicana.

Esta propuesta estaría siendo presentada de manera íntegra el próximo mes de marzo.