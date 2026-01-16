“Inglés de Inmersión” inicia nuevo período con 27 mil estudiantes

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) aperturo el programa inglés por Inmersión, en el cual participan 27 mil jóvenes de todo el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer sus competencias bilingües para un mayor acceso a empleos y oportunidades académicas en el extranjero.

Durante el acto, realizado ayer en la sede ubicada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Franklin García Fermín, ministro de la entidad, instó a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad única de formarse en una lengua que les brindará mejores perspectivas en el ámbito global.

Destacó que durante dos décadas la iniciativa se ha convertido en un espacio para impulsar la movilidad social y el desarrollo profesional de miles de jóvenes en todo el territorio nacional y hoy día miles de jóvenes son docentes, emprendedores y empleados en el turismo y profesionales bilingües que aportan al crecimiento del país.

Recordó como el inglés era visto como un privilegio, un idioma de élite, pero ya el acceso es sin distinción social el cual ha impactando la vida de estudiantes preuniversitarios de cada rincón del país. Reiteró que la institución continuará fortaleciendo el programa como política pública prioritaria. En el acto también estuvieron presentes el viceministro administrativo y financiero, José Cancel, la directora de Lenguas Extranjeras, Giseh Cuesta; Zomnia Schott, Roxaana Ché principales fundadoras del programa, Patricia Chalas, encargada de coordinación administrativa, Rafael Méndez, director administrativo, Roger Mora, asesor en materia de seguridad del MESCyT, Luis Pérez, presidente del CDP, entre otros