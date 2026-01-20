Ingresan a Ramón Alburquerque en Cedimat tras arribar al país en avión ambulancia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente perremeísta y expresidente del Senado de la República, Ramón Alburquerque, fue ingresado en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), ubicado en la Plaza de la Salud, en Santo Domingo.

La información fue confirmada por su hija, Mónica Alburquerque Mora, mediante una publicación en su cuenta de la red social X.

“Ya estamos en nuestra hermosa isla, en manos de Dios para seguir cuidado de la salud de mi padre Ramón Alburquerque y en mano de los médicos profesionales de Cedimat”, se lee en el escrito.

Hasta el momento no se ha comunicado el actual estado de salud de Ramón Alburquerque.

Cabe recordar que el excongresista arribó la noche de este lunes a la República Dominicana, procedente de los Estados Unidos, a bordo de un avión ambulancia que aterrizó a las 7:23 de la noche en la terminal Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero).