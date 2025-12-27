Instalará nueva línea distribución

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que iniciará la instalación de una nueva línea de distribución de agua potable en la carretera Mella como parte de los trabajos para seguir modernizando el acueducto Barrera de Salinidad que beneficiaran a 1.2 millones de personas en Santo Domingo Este.

La intervención forma parte de la ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y transferencia hacia Santo Domingo Norte, con el objetivo de fortalecer el sistema y mejorar la entrega del servicio en sectores de Santo Domingo Este. La CAASD precisó que la intervención contempla el cierre temporal de un tramo de aproximadamente 200 metros de la carretera Mella.