¿Instalará la UASD una unidad móvil de Pasaportes para el nuevo documento electrónico?

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El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo recibió en su despacho la visita de cortesía del director general de Pasaportes, ingeniero Lorenzo Ramírez Uribe; con quien conversó sobre la necesidad de que se instale una unidad móvil dentro del campus universitario, a los fines de que los docentes, estudiantes y empleados puedan solicitar el nuevo pasaporte electrónico.

Beltrán Crisóstomo agradeció la visita del funcionario, al tiempo que le propuso que ambas instituciones suscriban un convenio de cooperación, para fortalecer los lazos institucionales en materia de servicios e intercambio de conocimientos.

El funcionario Uasdiano expresó su interés de que la unidad móvil de la Dirección General de Pasaportes se instale e inicie sus operaciones en la misma fecha en que será inaugurado el nuevo centro de Multiservicios de la academia estatal (próximo 13 de mayo). Este centro busca modernizar, mejorar y eficientizar los servicios ofrecidos a universitarios y público en general, por lo que la instalación de esa unidad móvil ampliaría la cartera de soluciones dentro de la UASD.

De su lado, el titular de Pasaporte, Ramírez Uribe, expresó que la institución está interesada en realizar charlas y conferencias sobre la importancia y los beneficios que tiene el nuevo pasaporte electrónico para los dominicanos; que a la hora de realizar un viaje disfrutarán de procesos más ágiles y libres contratiempos.

SOBRE EL NUEVO PASAPORTE

Explicó que el pasaporte incluye un microchip electrónico que almacena la información demográfica del titular, su foto, firma digital encriptada y datos biométricos, como las huellas dactilares y rasgo facial, lo que permitirá una autenticación de identidad más ágil y eficaz.

El mismo tiene una vigencia de 5 a 10 años y está elaborado con materiales de alta calidad con una hoja de datos de policarbonato, similar al utilizado en pasaportes de países como Australia, Canadá, Japón, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.

Durante el encuentro, el rector de la UASD estuvo acompañado por el secretario general, Pablo Valdez, Manuel de Aza, consultor jurídico; José Casado, vicesecretario general; Antonio Medina, director general de Cooperación, y Relaciones Nacionales e Internacionales. Ramírez Uribe acudió acompañado de una comitiva de la Dirección General de Pasaportes.