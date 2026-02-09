Decretos de cara al 27 de Febrero: ¿Vienen más cambios?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A medida que se acerca el 27 de Febrero, fecha en que la República Dominicana conmemora su Independencia Nacional, el pueblo espera que el gobierno presidido por Luis Abinader realice cambios en las distintas instituciones del Estado.

La conversación pública se ha trasladado a las redes sociales, donde ciudadanos han expresado sus predicciones sobre funcionarios que podrían ser movidos o sustituidos.

Entre los nombres que más suenan en la conversación digital figuran el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.

Estado dominicano

Expectativas y dudas sobre futuros cambios

En lo que va del año, la Presidencia ha emitido varios decretos orientados a fortalecer la administración pública y consolidar reformas en diferentes áreas, incluidos funcionarios que se han visto envueltos en escándalos.

Usuarios también han señalado como temas pendientes la situación de funcionarios que, además de sus cargos, suenan como aspirantes a la candidatura presidencial,

como el ministro de Turismo, David Collado; el director de Inapa, Wellington Arnaud, y el director del Indotel.

Mientras que los casos especiales como el de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejia ya su elección obedece al voto popular.

Lo que opinan los expertos

El doctor en Sociología, Celedonio Jiménez, expresó que es partidario de que el Poder Ejecutivo haga cambios en el tren gubernamental.

“Independientemente de los esfuerzos personales que hace el presidente Abinader, estimo que en el país confrontamos en la actualidad serios problemas en el manejo de áreas públicas como energía eléctrica, salud, educación, cultura, transporte, vías y obras públicas, y otras, y en ese orden debe procurarse la participación de otros cuadros profesionales, cuyos aportes, desde una posición pública, debe procurarse”, indicó.

El también profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entiende que el mandatario está llamado a introducir nuevas fichas, no solo remover de un lugar a otro, sino procurar el aporte de profesionales dotados de capacidad, probidad y eficiencia en sus respectivas áreas, y no "casarse" en su gestión, con funcionarios a los que quizás se deben favores partidarios electorales.

“A pesar de las disposiciones destinadas a alcanzar la mayor impunidad en el ejercicio público nacional, hay funcionarios que incapaces de resistir las tentaciones para incurrir en actos de peculado contra el erario público”, dijo.

“Aquellos funcionarios a los que el rumor público incrimina en actos de corrupción, deben ser investigados y de encontrarse indicios de irregularidades, sustituirlos de inmediato por nuevos funcionarios”, añadió.

Consideró también que, en el país, actualmente, los cambios en el tren burocrático administrativo del gobierno, es una cuestión de salud gubernamental y social.

Mientras, que la politóloga Rosario Espinal aseguró que el gobierno debe enfocarse en ejecutar las obras que ya impulsa y mostrar resultados.

¿Cambios o rotación de puestos?

El sociólogo David LahozV, sostuvo que “el gobierno no ha realizado cambios, sino que ha rotado personas y excluido otras por temas de corrupción.

“Realizar cambios es mejorar y modificar políticas que no han dado los resultados esperados, por ejemplo, el área de la salud no sale de un problema y se cree que colocando personas a fin se resuelven los problemas cuando a todas luces se sabe que la política de privatización se ha limitado a presentar como un funcional la gestión pública”, advirtió.

A su parecer, esto perjudica a la población y perjudica al gobierno, al partido en el poder. La gerencia pública o privada conlleva evaluación del desempeño. Igual podría decirme del sector eléctrico.