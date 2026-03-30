Interrupciones eléctricas temporales por mantenimiento en subestación Palamara

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que este lunes 30 de marzo realizará trabajos de mantenimiento preventivo al autotransformador de la subestación 138/69 kV Transformador 2 Palamara, en horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y fortalecer la calidad del servicio eléctrico en la zona sur del país.

Debido a estos trabajos, el servicio eléctrico se verá afectado de manera transitoria en las comunidades Ciudad Satélite, Residencial Colinas del Viento, Duquesa, Villa del Lago II, Residencial Villas del Lago, Higuero Abajo, Residencial Ciudad de los Jardines, Residencial Villas del Parque II, Hato Nuevo y Caballona, pertenecientes a la provincia Santo Domingo, así como en Villa Altagracia de la provincia San Cristóbal.

Asimismo, se afectará de forma temporal el servicio en las empresas Palamara, INCA km 22, Parque Industrial Duarte, Parque Logístico CCN, CORVI PVC, Parque Caribbean Glass, Consorcio Cítricos Dominicanos, Termoenvases, Multiparques, Kinnox, CND Hato Nuevo, Laboratorios SUED, Campamento 16 de Agosto, Cítricos Nacionales, Zona Franca Villa Altagracia, Productos Diversos, Zona Franca Los Alcarrizos, DISDO, el Acueducto Isabela, Aeropuerto El Higüero y el Banco Nacional de las Viviendas.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estas labores son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.