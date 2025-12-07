Investigan accidente de patrulla en Villa González que dejó un muerto y un herido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), investiga las circunstancias de un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la comunidad El Limón, municipio Villa González, provincia Santiago, que dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada.

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad patrullera, que realizaba labores de prevención, colisionó con una yipeta y una motocicleta estacionadas en el lugar. La víctima mortal fue identificada como Ángel Miguel Santos Espinal, mientras que el herido es Starling Adolfo Martínez Giraldo, quien recibe atenciones médicas.

Los vehículos involucrados son una yipeta Bestune T55 color blanco, placa G734622; una camioneta Mazda BT-50 color blanco, ficha 7518, utilizada como patrullera por agentes de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana; y una motocicleta Tauro CG color negro, placa K0093583. La conductora de la yipeta y el motociclista resultaron ilesos.

La Dirección General de la Policía Nacional lamentó profundamente el hecho y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. Además, informó que de manera paralela se investiga el vandalismo contra la unidad policial tras el accidente, donde un grupo de desaprensivos intentó agredir a los agentes actuantes. Hasta el momento, 12 personas han sido detenidas en torno al caso. Las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para establecer las causas del accidente y someter a la justicia a los responsables de los daños ocasionados.