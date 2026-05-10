Ito Bisonó respalda consenso en el PRM pero prefiere primarias

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Ito Bisonó, quien es miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, dijo no oponerse al consenso para elegir las próximas autoridades de esa organización política, siempre y cuando todas las partes se pongan de acuerdo; sin embargo, prefiere que las bases se expresen en el proceso convencional interno.

“Yo soy de esa práctica, porque mi paso por la política lo dice; siempre que fui diputado, salí electo mediante el voto preferencial. Siempre he apostado porque uno se pueda validar en cualquier posición en la que participa. Yo creo que las primarias son necesarias, pero si existe un consenso, es bueno; esa es una participación”, expresó el alto dirigente del oficialismo en la entrevista del programa D´AGENDA.

Bisonó insistió en que hay que darle oportunidad a que la gente se exprese, que la base de los partidos pueda expresar cómo se sienten con quienes los lideran y hacia dónde van.

“Nosotros tenemos un gran activo que debemos preservar, que es el presidente Luis Abinader, que sale joven, puede ser un buen árbitro, ha demostrado que no tiene intereses particulares; además, cuenta con una destacada participación internacional. El 16 de este mes le tienen un reconocimiento en la Universidad Internacional de la Florida por su liderazgo regional, como lo han reconocido en otras latitudes”, ponderó Bisonó.

Insistió en que el Partido Revolucionario Moderno debe cuidar la figura de Abinader y procurar que se termine una buena gestión, para que el candidato de la organización tenga la oportunidad de basarse e impulsarse en una administración de las cosas públicas que cuenta con funcionarios de experiencia y capacidad probada.

Dijo que el PRM sigue liderando la preferencia de los partidos políticos, porque, aun en sus peores momentos, la suma de las organizaciones opositoras no supera el 55%, y casi siempre el partido oficialista supera al Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, juntos.