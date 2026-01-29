Iván Gatón resalta uso que dio Duarte al teatro para persuadir

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El historiador Iván Gatón destaca el proceso de concienciación que empleó el fundador de la independencia dominicana, Juan Pablo Duarte, a través del teatro y la influencia que está manifestación artística logró para lograr la separación de los haitianos.

“Duarte utilizó estas artes como una forma estratégica y sutil de ir incidiendo en el pueblo dominicano para llevar a cabo esa utopía, que en ese momento significaba liberación de nosotros de los haitianos”, narró.

Recordó que para los años de la lucha contra los haitianos, ocurrieron la independencia de los Estados Unidos (1776), y la Revolución Francesa (1789), acontecimientos fundamentales para el cambio del mundo contemporáneo.

Duarte, figura estelar de la independencia del 27 defebrero de 1844, y a quien el 26 de enero de este 2026 se le conmemoró el 213 aniversario de su nacimiento, tenia tres aficiones artísticas: el teatro, la poesía y guitarra, pese a que era un militar de carrero y quiso ser sacerdote. Gatón, abogado, diplomático y escritor dominicano, ha realizado varios estudios sobre la labor de Duarte masón, libertador, político y poeta.

Indica que más importante que la llegada de Duarte a Francia, es el contexto de un nuevo mundo que había nacido a partir de los hitos de la independencia de Estados Unidos y la Revolución en Francia, esta última, que es la que más impacta al mundo por completo, debido a que es cuando comienza la afirmación de “que los seres humanos son todos iguales, que hay libertad, igualdad, fraternidad”.

Aunque Gatón recuerda que Duarte no estuvo en el país el día de la proclamación de la independencia, a causa de que corría el peligro de ser fusilado por el general Pedro Santana, lo importante es la trascendencia de este personaje. “La gente todavía no sabe que Duarte, como dijera Joaquín Balaguer, era un Cristo de la libertad”.

No pierde de vista que sin la espada de Santana no hay independencia, pero tam poco existiría Santana sin la idea de Duarte. “Aunque Santana cometió el primer asesinato político de nuestro país, mandando a fusilar en el primer año de nuestra la independencia a la madre de este país, María Trinidad Sánchez”.

Precisó que a Duarte no le quieren reconocer que tuvo la idea de que fueramos libres y siempre lo más difícil es tener la idea.