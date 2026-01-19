Javier García: Si pierdo nominación presidencial en PLD ahí mismo apoyo al ganador

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, declaró este fin de semana que si pierde la nominación presidencial durante el próximo proceso interno en la entidad política apoyará ahí mismo al ganador.

Precisó que ha visto a muchos aspirantes y candidatos presidenciales cuando le preguntan eso, responder “es que yo no voy a perder, voy a ganar”, y nosotros hacemos lo contrario, porque si voy a un proceso interno y digo que creo en la democracia y soy un demócrata, si pierdo perdí y apoyo a quien gane ahí mismo.

“Ahora, cual es mi mensaje a los demás aspirantes, si me dicen del 1 al 100 qué probabilidad cree tener que vas a ganar, con Dios delante siempre, digo, 100%, porque soy de los que cree que si se trabaja se cosecha, sino trabaja no cosecha”, expresó.

“Mi posición con los demás aspirantes, “integrémonos a trabajar” y si alguien gana que no sea yo sabe que tendrá mi apoyo, pero no tendrá mi apoyo a la semana, será a partir de ese mismo momento”, reiteró.

Javier García fue abordado por este reportero durante su participación, el pasado viernes, en el programa “El Sol de la Mañana” por 106.5 FM.

Otros que han externado sus aspiraciones presidenciales por el PLD hasta el momento son Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez.